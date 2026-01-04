Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Tras una impactante operación militar que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”

Trump dijo que Washington asumirá de manera temporal la administración del país y que el dictador será juzgado en Nueva York. El reclamo de la oposición venezolana

EE UU capturó a Maduro: gobernará Venezuela hasta que “haya una transición pacífica”

La foto de Nicolás Maduro esposado tras ser extraído de Venezuela. La imagen fue publicada por Donald Trump / @realdonaldtrump

4 de Enero de 2026 | 03:13
Edición impresa

Fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaron fuera del país luego de una serie de bombardeos sobre objetivos estratégicos en Caracas y otras regiones, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario afirmó que su país asumirá de forma provisoria el control del Estado venezolano hasta que se concrete una transición “pacífica, adecuada y ordenada”.

El anuncio fue realizado por Trump en una conferencia de prensa en Washington, horas después del operativo militar, que incluyó ataques a instalaciones militares y de seguridad. Según el presidente norteamericano, la operación fue “muy bien organizada” y no registró víctimas estadounidenses.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar adelante una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, sostuvo Trump, quien además advirtió que Estados Unidos está preparado para ejecutar una segunda oleada de ataques “mucho mayor” si sectores del entorno de Maduro intentan mantenerse en el poder.

Bombardeos y despliegue militar

Los ataques comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada (hora local) y se extendieron durante aproximadamente una hora. Los bombardeos estuvieron dirigidos contra el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, una base aérea en Caracas y otras instalaciones en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua.

Explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares sacudieron distintos puntos de la capital, en el punto más alto de una escalada de presión militar que, según Washington, se había intensificado en los últimos cuatro meses. Estados Unidos también habría cerrado de manera informal el espacio aéreo venezolano y reforzado el control naval en el Caribe.

Maduro, detenido y trasladado a Estados Unidos

Trump difundió en redes sociales una imagen de Nicolás Maduro esposado, con gafas oscuras, a bordo de un buque militar estadounidense. Según confirmó el propio presidente, el mandatario venezolano fue trasladado a Nueva York para responder ante la Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo (ver aparte).

Maduro había sido acusado formalmente en 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. Washington sostiene desde hace años que el dirigente venezolano lideró una red de narcotráfico vinculada al denominado “Cartel de los Soles”.

Trump aseguró además que Maduro se encontraba refugiado en una fortaleza al momento de la operación y afirmó haber seguido el operativo “literalmente como si fuera un show televisivo”.

La mira en el petróleo y control económico

En su mensaje, el presidente estadounidense confirmó que permitirá el ingreso de grandes compañías petroleras norteamericanas para explotar los yacimientos venezolanos, que constituyen las mayores reservas probadas de crudo del planeta.

“Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada y comiencen a generar dinero para el país”, afirmó Trump, al justificar la intervención como parte de un proceso de reconstrucción económica.

Desde el inicio de su mandato, Maduro había denunciado reiteradamente que la presión de Estados Unidos tenía como objetivo final el control de los recursos energéticos venezolanos.

Reacciones internas: oposición y chavismo

Desde la oposición, la dirigente María Corina Machado celebró el operativo y sostuvo que “llegó la hora de la libertad”. En ese marco, afirmó que el excandidato presidencial Edmundo González —quien denuncia que Maduro le robó la victoria en las elecciones de 2024— debe asumir de inmediato el poder y ser reconocido por las Fuerzas Armadas.

“Estamos listos para la reconstrucción del país”, expresó González a través de la red social X, desde España, donde permanece refugiado.

En contraste, el gobierno venezolano denunció que los bombardeos afectaron a población civil, aunque no presentó pruebas. Cerca de 500 simpatizantes de Maduro se concentraron frente al Palacio de Miraflores con banderas venezolanas y retratos del mandatario depuesto.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que “al final de estos ataques, nosotros venceremos”, mientras que el gobierno decretó el estado de “conmoción exterior”, que otorga facultades excepcionales ante un conflicto armado internacional.

Caracas, entre el miedo y la expectativa

Durante las primeras horas del día, Caracas amaneció prácticamente desierta. Más tarde, se observaron largas filas frente a supermercados, donde muchos comerciantes optaron por vender productos a través de rejas para evitar saqueos.

Vecinos de distintos barrios relataron escenas de tensión, olor a pólvora y un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad con agentes encapuchados custodiando edificios públicos. Algunos residentes salieron a balcones y terrazas para observar y registrar los bombardeos, mientras otros buscaron refugio.

“Las explosiones me levantaron de la cama. Pensé ‘llegó el día’ y lloré”, relató una vecina de La Guaira.

 

 

 

 

