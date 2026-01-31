Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos
31 de Enero de 2026 | 14:55

Tras confirmar su noviazgo a través de Moria Casán, Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo oficial como pareja y revolucionaron las redes sociales con su romance. 

Las alertas de romance se encendieron cuando el cantante rosarino publicó una foto junto a la hija de La One en su cuenta de Instagram, deseándole un feliz cumpleaños. “El mundo es un mundo mejor con vos”, le dedicó a su novia. 

En las últimas horas, Páez compartió el primer video oficial como pareja, mostrándose afectuosa frente a sus seguidores. 

“No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el próximo 5 de febrero (en Niceto)”, se ve a Gala al inicio del video. Luego, es interrumpida por el músico, quien la llena de besos, demostrando el afecto físico y pasional que se tienen.  “No lo voy a decir”, dijo antes de terminar el video. 

La demostración de amor viene después de que Moria Casán revelara que los protagonistas están hace un año en pareja y que incluso, se fueron de vacaciones juntos a Brasil.

