El Rojo buscará, al fin, su primera victoria

Independiente recibirá este sábado a Vélez, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en busca de su primer triunfo luego de que se le escapara la victoria en sus presentaciones previas.

El partido, correspondiente a la Zona A, se jugará desde las 19:45 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, con Hernán Mastrángelo como juez principal, mientras que en el VAR estará Germán Delfino, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y tendrá la transmisión de TNT Sports Premium.

Independiente, que es dirigido por Gustavo Quinteros, tuvo un irregular comienzo en este Torneo Apertura, ya que empató en sus primeras dos presentaciones en partidos que tenía bien encaminados.

Primero ante Estudiantes, al que superó en el primer tiempo aunque el Pincha lo terminó igualando en el inicio del complemento y después frente a Newell´s, que se lo empató de manera agónica.

Vélez, por su parte, fue uno de los mejores equipos en el arranque de este Torneo Apertura, donde primero venció como visitante a Instituto de Córdoba, para luego superar como local a Talleres de Córdoba.

En otro partido de la jornada San Lorenzo recibirá desde las 17:30 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido, que corresponde a la Zona A, está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain, el árbitro será Fernando Echenique, quien estará secundado desde el VAR por José Carreras y se podrá ver a través de ESPN Premium.

San Lorenzo, que es dirigido por Damián Ayude, viene de ganarle 1-0 como visitante al recién ascendido Gimnasia de Mendoza en la segunda fecha, luego de lo que había sido un negativo estreno en el que cayó 3-2 frente a Lanús.

Este partido ante el conjunto santiagueño se presenta como una buena oportunidad para darle una alegría a su gente en el “Nuevo Gasómetro” y así empezar a acomodarse en la Zona A, donde lideran Lanús y Vélez por ahora con puntaje ideal.

En lo que va de este Torneo Apertura, la principal figura del “Ciclón” es el delantero Alexis Cuello, quien anotó un doblete frente a Lanús y dio la asistencia en el triunfo ante Gimnasia de Mendoza.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de año, ya que en la primera fecha cayó 1-0 como local ante Gimnasia de Mendoza, mientras que en su siguiente presentación consiguió un empate sin goles como visitante ante el siempre complicado Atlético Tucumán.

Completan la jornada de sábado los compromisos a jugarse desde las 22 horas: en Córdoba Talleres recibirá a Platense en el Mario Kempes y en Tucumán, Atlético hará lo propio con Huracán.