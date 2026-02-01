Dos árboles cayeron este domingo en La Plata y generaron preocupación entre los vecinos

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Dos árboles cayeron este domingo en el barrio El Mondongo de La Plata, en medio de una jornada marcada por el calor y la falta de lluvias, lo que volvió a encender la preocupación de los vecinos por el estado del arbolado urbano.
El primero de los episodios se registró en calle 116, entre 62 y 63, donde un ejemplar de gran porte se desplomó sobre la calzada. Minutos más tarde, otro árbol cayó en calle 115, entre 64 y 65, luego de quedar enganchado en un tendido de cables.
De acuerdo a los primeros indicios, la combinación de la sequía prolongada, las altas temperaturas y la falta de precipitaciones habría debilitado las raíces y la estructura de los árboles, provocando su caída.
Afortunadamente, en ninguno de los dos casos se registraron personas heridas ni daños materiales en vehículos estacionados, pese a que se trata de una zona con tránsito frecuente y alta densidad de viviendas. Vecinos destacaron que el hecho “de milagro no terminó en tragedia”.
Los episodios volvieron a poner sobre la mesa el reclamo por tareas de mantenimiento y control del arbolado urbano, especialmente en un contexto climático adverso que aumenta el riesgo de este tipo de situaciones.
