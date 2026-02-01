Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Repunte leve en el AMBA

El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
1 de Febrero de 2026 | 02:36
Edición impresa

El mercado inmobiliario nacional comenzó el 2026 con señales de una lenta pero sostenida recuperación, marcando una continuidad con la tendencia de mejora observada durante el año pasado. Según informes sectoriales, el precio promedio de las propiedades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un leve repunte tras años de retroceso, con incrementos que en algunas zonas ya alcanzan el 7% interanual en dólares. Este fenómeno marca el fin de un ciclo de casi seis años de caída constante y se asocia directamente a una mayor certidumbre económica y a la expectativa generada por la Ley de Inocencia Fiscal. En La Plata, esta dinámica general convive con matices propios del escenario local, donde la cautela y la estabilidad de precios definen el arranque de febrero.

Para analistas del sector inmobiliario platense, el mercado de la Ciudad se encuentra lejos de ser estático. Aunque su ritmo de recuperación difiere del que expresa, por ejemplo, la capital federal. Los especialistas locales sostienen que los precios de venta consolidaron una baja acumulada del 35% en el último lustro y a diferencia del AMBA, actualmente se encuentran en una etapa de mantenimiento.

Se estima que el valor de las propiedades locales responde de forma directa a los cambios sistémicos en el valor del dólar, pero hoy los valores de venta se perciben firmes y sin variaciones al alza en el corto plazo.

La gran apuesta para este ciclo es la reactivación definitiva de los créditos hipotecarios, una herramienta considerada vital para dinamizar las operaciones de compraventa que hoy se encuentran estancadas.

En ese sentido, la visión de los operadores locales coincide en que, si bien hay expectativas favorables, el primer mes del año no ha arrojado variaciones significativas en las pizarras. Se analiza que, al existir un movimiento todavía pausado en las ventas, los precios de las unidades permanecen quietos, a la espera de que la demanda empiece a convalidar nuevos valores.

No obstante, el mercado de inversión para renta sigue siendo un eje de consulta frecuente para quienes buscan resguardar capital ante la estabilidad del dólar y la recuperación de los alquiler.

En cuanto a los valores de referencia para adquirir una propiedad con destino a inversión, un departamento de un dormitorio en La Plata se ubica hoy entre los 35.000 y 40.000 dólares, mientras que los monoambientes oscilan en una banda de entre 27.000 y 35.000 dólares.

Al cruzar estos datos con la rentabilidad, uno de los analistas del mercado consultado por este diario indicó que por el alquiler de un monoambiente se puede obtener una renta mensual de entre 300.000 y 350.000 pesos, mientras que las unidades de un dormitorio rinden entre 350.000 y 450.000 pesos. Son números arriba del escenario de pandemia y devaluación. Aunque en el mercado siguen alentando la posibilidad de mejora.

