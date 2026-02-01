Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados

Un nuevo caso de estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” tuvo como víctimas a dos jubilados, donde delincuentes lograron ingresar a su vivienda tras fingir ser empleados de un correo y los despojaron de dinero y objetos de valor. El episodio volvió a encender el reclamo vecinal por la inseguridad en la zona y la falta de respuestas oficiales.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 en un edificio ubicado en calle 69 entre 6 y 7, a pocas cuadras de Plaza España.

Según relataron familiares de las víctimas a EL DIA, dos hombres tocaron el portero eléctrico y se presentaron como supuestos trabajadores encargados de gestionar descuentos en las tarifas de luz y gas. Con ese argumento lograron ganarse la confianza de uno de los jubilados, que les permitió el ingreso al departamento.

Una vez dentro, los sospechosos actuaron con total calma. Mientras uno de ellos -de apariencia mayor- mantenía una conversación para distraer a la víctima, el otro recorrió el dormitorio y revisó muebles y armarios. Todo ocurrió sin violencia, sin amenazas y a cara descubierta.

Los delincuentes escaparon con un botín que incluyó dinero en efectivo y joyas, entre ellas un anillo de oro. Los jubilados recién advirtieron lo sucedido cuando los hombres se retiraron del lugar, momento en el que constataron el desorden y la faltante de pertenencias.

Cámaras de seguridad instaladas en la cuadra registraron el ingreso y la salida de los sospechosos del edificio. Ese material ya fue aportado a la investigación y podría resultar determinante para identificar a los autores del robo. La denuncia fue realizada y se abrió una causa para intentar dar con los responsables. La familia manifestó su preocupación por la posibilidad de que las joyas sustraídas hayan sido rápidamente reducidas en el mercado ilegal.