Policiales |ENTRE UN MICRO Y UNA CAMIONETA

Varios heridos tras un choque en Punta Lara

ASÍ TERMINÓ UN MICRO DE LA LÍNEA 275 Y LA CAMIONETA / EL DIA

1 de Febrero de 2026 | 02:39
Los siniestros viales volvieron a marcar una jornada crítica en la Región, donde los accidentes de tránsito no dan tregua. En las últimas horas, un violento choque entre un colectivo y una camioneta en Punta Lara dejó como saldo varias personas heridas, entre ellas menores de edad, que debieron ser trasladadas a un centro de salud.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 y 96, cuando por causas que aún se investigan colisionaron un ómnibus de la línea 275 y una camioneta. El impacto generó momentos de tensión y una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, como consecuencia del choque resultaron lesionadas cuatro personas que viajaban en la camioneta: una mujer de 46 años, una joven de 21, un niño de 12 y otro menor de 9 años. Todos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancias al Hospital Cestino para recibir atención médica, donde quedaron en observación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal sanitario y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del accidente. La circulación estuvo parcialmente interrumpida mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI 14 de La Plata.

El episodio se suma a una seguidilla de siniestros viales registrados en los últimos días en La Plata, Ensenada y Berisso, donde se repiten con preocupante frecuencia. Al día de la fecha, ya son siete las víctimas fatales a causa de un siniestro vial en el 2026.

