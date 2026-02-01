Se vienen jornadas con máximas por encima de los 30 grados

El nuevo mes comienza con una semana agobiante, justo cuando muchos platenses retoman sus ocupaciones y en una semana donde la actividad se reanudará en las facultades con los cursos de ingreso.

Tras una jornada de sábado con mucho calor —ya que la temperatura máxima llegó a 30 grados—, aunque con un poco de viento que aportó algo de alivio al sofocón, hoy se espera un cielo algo a parcialmente nublado con una mínima de 18ºC y una máxima de 30ºC. De todas formas, hacia esta noche, el termómetro bajará hasta los 23ºC, con vientos moderados del noreste que rotarán desde este.

Desde mañana comienza una escalada de las temperaturas, de modo que las marcas mínimas no tendrán registros debajo de los 23 grados, tal como se espera para la jornada de este lunes. Al mismo tiempo, cabe precisar que se esperarán hasta 31ºC, con un cielo que irá de parcial a mayormente nublado y vientos moderados del norte y noroeste, lo que afianzará la ola de calor en la Región.

El martes, el termómetro seguirá en franca subida. Tal es así que se esperarán una mínima de 24ºC y una máxima de 33ºC, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos moderados del sur y del este que podrían generar inestabilidad.

De cara al miércoles, la mínima se mantendrá en 24ºC, mientras que la máxima bajará un grado, a 32ºC. A la vez, el cielo seguirá parcial a mayormente nublado con vientos moderados del este.

Hacia el final de la semana se esperan dos jornadas de muchísimo calor. Por caso, el jueves, la mínima arrancará en 25 grados y la máxima llegará a 34, mientras que el cielo continuará algo a parcialmente nublado. En tanto que el viernes amanecerá en 28ºC y, luego, el termómetro llegará hasta 35ºC.

El sábado descenderán un poco las temperaturas, con 24ºC de mínima y 33ºC de máxima.