El peso argentino está subvaluado un 9,6%

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el peso argentino tuvo tendencia a apreciarse, en el sentido de que el ritmo del 2% al que se devaluaba su valor oficial respecto del dólar era muy inferior a la tasa de inflación, algo que llevó a mediados de 2024 y a principio de 2025 a notables grados de encarecimiento en dólares del país, incluido el del precio del famoso sandwich “Big Mac” (solo, no en combo) de la cadena de los arcos dorados.

Según el Índice Big Mac que desde 1986 elabora y publica dos veces al año la revista inglesa The Economist, esa tendencia llegó a poner al peso argentino en el podio (junto al franco suizo y el peso uruguayo) de las monedas más sobrevaluadas del mundo.

Eso cambió ya a mediados del año pasado, cuando el peso pasó de ser la segunda moneda más apreciada del mundo (en enero de ese año) a estar subvaluada.

Según el reciente relevamiento del semanario inglés, que en la Argentina promedia el peso del Big Mac en cuatro ciudades del país, el famoso sándwich es de 8.000 pesos. Como en EEUU el mismo sándwich cuesta 6,12 dólares, el tipo de cambio que igualaría el precio en dólares en ambos países es de $1.307,19, inferior al tipo de cambio oficial de $1.445,76 que compiló The Economist, de lo que se sigue que el peso argentino debería valer más, exactamente $1.445,76 y que el tipo de cambio actual implica una subvaluación del 9,6%.