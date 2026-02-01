Siguen los cortes de calles por el rodaje de Netflix

El martes finaliza la primera etapa de la filmación / Demian Alday

Con motivo de la filmación de la miniserie de Netflix “El futuro es nuestro”, continúan los cortes de tránsito en el centro de la Ciudad, que se extenderán hasta el martes 3 de febrero.

Seguirán las interrupciones en 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y diagonal 77, 5 y 47, y 49 y 7, afectando siempre a la primera calle mencionada.

Desde el Municipio informaron que estará prohibido estacionar en las zonas afectadas y pidieron circular con precaución y evitar el área céntrica.