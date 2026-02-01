Combaten a “la mosca que muerde” con drones

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
El barigüí, también conocido como “la mosca que muerde”, es una de las plagas que reaparece cada año cuando se combinan ciertas condiciones ambientales. Se trata de un insecto volador que muchos comparan con mosquitos o tábanos, cuya picadura lacera la piel generando una lastimadura que puede causar malestar y en algunos casos fiebre y otras complicaciones.
Este insecto puede encontrarse cerca de lagos y otros cursos de agua, por lo cual el control sobre su reproducción y propagación suele complicarse. Por lo general, para combatirlo efectivamente se necesita cortar su ciclo reproductivo, eliminando las larvas. Es por eso que en el marco de las distintas acciones implementadas a nivel provincial para controlar la población de barigüí, el Gobierno de Junín llevó a cabo aplicaciones de larvicidas por medio de drones.
Con el propósito de brindar mayor eficacia y cobertura a trabajos en el río Salado y en todo el cauce comprendido entre las lagunas de Gómez y El Carpincho, esta nueva metodología de aplicación de BTI con drones se convirtió en un complemento clave que se suma a las tareas manuales que se realizan con botes bajo el mismo objetivo, sumado al seguimiento y controles de personal de Ambiente que toma muestras para evaluar los resultados de estos nuevos operativos.
La aplicación de drones para las tareas de control de plagas no es nueva. Desde 2019 se han ido incorporando a tareas de fumigación y con el tiempo se han expandido a otras problemáticas que preocupan a la población. En Mendoza, por ejemplo, se implementó una pulverización con drones en arboledas de plazas públicas utilizando productos orgánicos para control biológico urbano. Para estos tipos de tareas específicas se utilizan planes de vuelo completamente computarizados en donde se especifica un trayecto de acción y aplique del producto.
El uso de drones tiene tres puntos claves por los cuales su uso se hace más eficiente: realizan mayor cobertura de la zona, ahorran agua y productos y el tiempo en que se realizan las tareas es menor.
