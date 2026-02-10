Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Política y Economía

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: por qué lo hizo y el cambio que debe meter

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: por qué lo hizo y el cambio que debe meter
10 de Febrero de 2026 | 10:23

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. 

Según se pudo saber, se esperaba en que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión. Aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas. 

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: Darío Méndez encabezará el PJ local tras acordarse una lista única

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: seis meses después, el regreso del tren sigue sin avances concretos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"

El gobierno de Kicillof rechazó la reforma laboral y presentó un detallado informe técnico

Tandil: Darío Méndez encabezará el PJ local tras acordarse una lista única
Espectáculos
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Policiales
Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla