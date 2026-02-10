Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Deportes |ESTUDIANTES DERROTÓ 1-0 A RIESTRA EN UNO

Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza

Con un gol de Guido Carrillo logró destrabar un partido que venía cerrado. Así sumó tres puntos para quedar cerca de Vélez, el líder del Grupo A. Buen ingreso de Brian Aguirre

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

10 de Febrero de 2026 | 02:42
Edición impresa

Y volvió a ganar Estudiantes en el Apertura. Le costó y mucho. Pero triunfó de manera merecida por el tanto de Guido Carrillo de cabeza, luego de un desborde por la izquierda de Brian Aguirre. El jugador que llegó para reemplazar a Cetré se mimetizó con el colombiano para abrir la puerta que se estaba cerrando demasiado. Así alcanzó el 1-0 sobre Deportivo Riestra para seguir de cerca a Vélez y tomar impulso para jugar el clásico la próxima semana ante Gimnasia. Fue justo y hasta pudo ser más amplio el resultado; también es cierto que el arquero lo salvó de un empate que hubiese sido demasiado castigo en el final.

LEA TAMBIÉN

En algunos años Carrillo también tendrá estatua

En el primer tiempo Estudiantes dominó la pelota en la mitad de cancha con muchos pases, muchísimos, a lo ancho y a veces en profundidad. Controló la zona media y siempre fue vistoso en la salida con José Sosa o Ezequiel Piovi. En ese aspecto sobresalió de principio a fin.

 

Con un tremendo cabezazo a los 30 del ST. Carrillo consiguió destrabar un partido cerrado

 

Pero nunca, o casi nunca hizo diferencia en los metros finales. Nunca pudo Benedetti superar la marca por la izquierda. O Tobio Buegos. Lo mismo les pasó a Eric Meza y Fabricio Pérez por derecha. Riestra se hizo fuerte afuera y siempre dejó dos jugadores grandotes marcando a Guido Carrillo, el único delantero de área que tuvo de arranque.

LEA TAMBIÉN

“Es un grupo que trabaja con una idea clara”

Así se fueron desvaneciendo cada uno de los ataques del Pincha, que falló sistemáticamente cada vez que llegó hasta el final del campo: no tomaron buenas decisiones los jugadores, erraron en cada centro y fueron marcados muy bien en ese juego físico en el que el rival se destaca mucho más. Salvo un remate franco de Cristian Medina desde la puerta del área a las manos de Arce, no tuvo juego asociado que terminase en peligro de gol.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción

La más cercana fue el penal que reclamó el local y que Facundo Tello fue a revisar al VAR. El 97 por ciento de las veces cuando el árbitro busca el soporte cobra penal. Ayer dijo que no había pasado nada. Mejor dicho: que antes hubo falta de Tobio Burgos. En la cancha dejó serias dudas, la TV despejó fantasmas.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?

Estudiantes, con un esquema 4-2-3-1 muy versátil fue más que Riestra pero se nubló en los metros finales. La mejor noticia que se llevó en ese primer período fue el nivel de Tomás Palacios: rápido de piernas, buen porte y sin fallas en el contacto. Con rodaje no tendrá problemas para ganarse el puesto en una defensa que defendió mano a mano todo el tiempo. Además de la marca mostró criterio y decisión de pasar al ataque, algo que no se ve demasiado seguido en el fútbol argentino. Tuvo todas buenas apariciones menos una, un blooper que casi termina en gol en contra. Le falló su confianza.

Guido Carrillo ya aplicó el cabezazo letal entre los centrales que significó el gol de la victoria

El entrenador se dio cuenta que tenía muchos jugadores en posiciones similares y que le estaba haciendo falta explosión pero también algo de tenencia de la pelota para buscar el pase más preciso. Así que para jugar el segundo tiempo adentro Brian Aguirre y Tiago Palacios, los dos haciendo sus primeros minutos en el torneo. ExBoca debutó tras la operación que lo tuvo a Ascacibar en la negociación y el exCity Torque regresó tras el desgarro.

Los cambios mejoraron al equipo que en los primeros minutos del complemento tuvo un par de llegadas y una doble situación que se inició con un mano a mano de Aguirre que ganó por izquierda. Primero despejó un defensor y luego Piovi remató muy por encima del travesaño.

LEA TAMBIÉN

Tomás Palacios sumó su primera titularidad

En eso de atacar y quedar mano a mano arriesgó Domínguez. Y obligó a sus defensores a estar muy atentos. También lo tuvo que estar Fernando Muslera, muchas veces el último hombre, como en una jugada del minuto 6 que lo obligó a salir tan lejos de su área que terminó chocando contra Herrera.

 

Los cambios de Domínguez en el complemento mejoraron el equipo

 

No solo que es un rival incómodo, sino que lleva a la incomodidad a todos, incluso al árbitro. Riestra puso a Facundo Tello en una situación de debates: amonestó bien a González Pirez por una fuerte falta en mitad de cancha pero no siempre hizo lo mismo con los de camiseta blanca que varias veces jugaron al límite del reglamento. Pero en este fútbol argentino nunca está escrito nada. Riestra, que no había pasado la mitad de cancha en 65 minutos de partido tuvo una chance clarísima de gol: Antony Alonso apareció sin marca por el segundo palo y salvó la espalda del Vasco Benedetti. Fue, tal vez, lo más claro de la noche en UNO. Y para la visita, que no conocía de cerca a Muslera.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Cetré, presente en UNO a la espera de su futuro

El Barba mandó a la cancha a Adolfo Gaich para ayudar a Carrillo en eso de tener espacios desde arriba. Y a falta de 15 minutos se encontró con el premio. Aguirre, que se disfrazó de Cetré volvió a desnivelar por izquierda y luego de ganar su mano a mano tiró un centro al segundo palo, por donde apareció el capitán quien con un frentazo marcó el merecido 1-0, por todo lo que había intentado pese a no tener demasiadas oportunidades de gol.

LEA TAMBIÉN

Alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

La ventaja le dio ánimo a Estudiantes que de repente se encontró con espacios por delante porque su rival tuvo que salir a buscar el empate con sus armas. El partido se hizo, ahora sí, entretenido y lleno de aciertos y errores de un lado y otro. Riestra con su juego híper directo lo complicó demasiado. Mucho. Le exigió hasta el final y cada pelota parada fue un dolor de cabeza para el Pincha, que no supo administrar esta nueva coyuntura del partido. Dominó menos y perdió la tenencia exclusiva de la pelota. Se puso muy nervioso antes de tiempo.

LEA TAMBIÉN

Sabella tendrá su merecida estatua
72 GRITOS
Esa es la cantidad de goles que lleva convertidos el delantero Guido Carrillo, contando el de anoche. De esta manera, el oriundo de Magdalena igualó la línea del Bocha Flores y quedó a solo dos goles de Julio Gagliardo en la lista de máximos artilleros del Pincha.
A DOS DE LA PUNTA
Con la victoria de anoche sobre Riestra, Estudiantes intregra la línea de los escoltas con 8 puntos, detrás de Tigre que suma 10.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Es un grupo que trabaja con una idea clara”

En algunos años Carrillo también tendrá estatua

Alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio

VIDEO. Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. Demasiados errores: el Lobo sufrió una derrota justa

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas
Últimas noticias de Deportes

En algunos años Carrillo también tendrá estatua

“Es un grupo que trabaja con una idea clara”

VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción

VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?
Espectáculos
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes
“El tango local abraza a la Patagonia”: Milonga solidaria por los incendios
Las actrices de “Patito Feo” se juntan para una gira mundial
Juariu no dio marcha atrás y apuntó contra La China
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Policiales
“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
Ataque a piedrazos en 25 y 75
Política y Economía
El nuevo “blanqueo”: cambios en reglas y menos persecución
“Todos a llevar sus ahorros al banco”
“Es un blanqueo permanente para los ricos”
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla