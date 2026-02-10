Tras la victoria ante Deportivo Riestra, el entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa, donde dejó su punto de vista y habló acerca del futuro de Edwuin Cetré.

Con respecto al análisis del juego, el DT sostuvo: “A todos los equipos (Riestra) le propone un juego de mucha lucha y roce. Defiende muy fuerte, con muchas infracciones. Por eso es lógico que no tenga dinámica”.

A su vez, destacó el día a día de sus dirigidos: “El equipo sigue sumando y los chicos siguen creciendo. Nos vamos adaptando a los nuevos jugadores”.

Por su parte, al ser consultado sobre la salida de Edwuin Cetré, Domínguez volvió a evitar la pregunta y se hizo el desentendido, pese a que está a una firma de ser nuevo jugador de Boca. En este sentido sostuvo: “Lo de Edwuin no lo sé, creo que está avanzado”.

Por primera vez, Estudiantes pudo contar con todas sus incorporaciones en el campo de juego, acerca de esto, el Barba fue directo: “Les falta ritmo a los cuatro, les costó, pero se tienen que adaptar a la forma institucional. En este Club hay una forma de jugar y de sentir. Nosotros sabemos lo que tienen que mejorar cada uno”.

En cuanto a la sociedad que tuvieron los dos tanques en ataque, el técnico volvió a sostener que el ex San Lorenzo se encuentra falto de ritmo: “Adolfo fue una buena opción porque el rival esperaba muy atrás. Le costó. Es un proceso de adaptación y yo no tengo problema en esperarlo. Cuando llegue la doble competencia es cuando lo vamos a necesitar”.

Como en pasadas conferencias de prensa, el DT volvió a sostener la necesidad del Club por vender para poder traer: “Antes de continuar tenía en claro la situación del club, el club necesitaba vender para traer”. A su vez, al ser consultado sobre el interés de Boca por contar con los servicios de Domínguez, fue el propio Eduardo en confirmar que nunca recibió un llamado del Xeneize, sino que siempre priorizó seguir al frente de Estudiantes.

Por último, adentrándose en el clásico del domingo expresó que su equipo llega mejor tras ser el último campeón del fútbol argentino.