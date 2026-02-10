El tiempo en La Plata esta semana será muy cambiante y tendrá muchos fenómenos climáticos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, pasaremos del calor agobiante a una fuerte baja de la temperatura, y habrá chances de lluvias.

Para este martes se espera una jornada sofocante ya que el termómetro alcanzaría los 32 grados, aunque la sensación térmica sería aún más elevada. El cielo estará ligeramente a algo nublado, con viento que soplará del este y rotará al norte.

Es por eso que habrá que apelar a buscar sombra debido a que se hará sentir el calor, tal como viene sucediendo en los últimos días.

Así sigue el tiempo en La Plata, día por día

Mañana desmejorara el tiempo en La Plata, según el SMN. El miércoles comenzará amenazado por tormentas aisladas, con un 40% de probabilidades. Luego el cielo estará parcialmente nublado y nuevamente a la noche se espera una mayor nubosidad, aunque con mínimas chances de precipitaciones. La mínima estimada es de 21 grados y la máxima de 30 grados

El jueves, en tanto, habrá una fuerte descenso de la temperatura ya que el termómetro oscilará entre los 20 y los 26 grados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará del cuadrante este. El viernes, por su parte, también se esperan algunas nubes, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados.

¿Y el finde? El tiempo en La Plata ya no será con mucho calor, y encima estará nubado. Hay mínimas chances de lluvias y la temperatura no superará los 26 grados.