Desaparecieron las escuchas de una presunta banda de policías truchos

El juicio oral contra la presunta banda de falsos policías acusada de simular allanamientos para robar autos de alta gama en La Plata tuvo ayer su primera audiencia y comenzó con un giro inesperado.
Durante la apertura del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal I quedó al descubierto que los CD’s con escuchas telefónicas, señalados como una de las pruebas centrales del expediente, no pudieron ser hallados y aún no fueron incorporados al proceso.
En ese contexto, el tribunal fijó la próxima audiencia para el día de mañana, una jornada que será clave para definir si la fiscalía logra reencauzar la acusación tras el traspié inicial.
La pérdida del material generó sorpresa en la sala y obligó a replantear el desarrollo del juicio desde su arranque.
Las escuchas habían sido presentadas durante la investigación como el elemento que permitía reconstruir el funcionamiento interno de la supuesta organización, identificar roles y demostrar la coordinación de los robos.
Sin embargo, al no estar disponibles, el debate comenzó con una evidente fragilidad probatoria que marcó el clima de la primera jornada. A eso se sumó otro dato que debilitó la hipótesis acusatoria: los testigos que declararon no lograron reconocer a los imputados como integrantes de la banda que se hacía pasar por personal policial.
Las descripciones aportadas no alcanzaron para vincular de manera directa a ninguno de los acusados con los hechos investigados. Pese a los esfuerzos del fiscal Juan Pablo Caniggia por sostener la acusación con el resto del material reunido durante la instrucción, en el ámbito judicial empezó a instalarse la sensación de que el juicio arrancó cuesta arriba.
Sin las escuchas y con testimonios poco contundentes, la fiscalía deberá reordenar su estrategia para sostener la imputación. De todos modos, el debate recién comienza y aún restan varias audiencias en las que podrían incorporarse nuevas pruebas y declaraciones.
