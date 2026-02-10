La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza

La confirmación del romance entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza revolucionó las redes sociales, generando diversas opiniones entre los usuarios. Sin embargo, el comentario que más destaco fue el de Marcelo Hugo, quien sostuvo que se enteró del romance de su hija gracias al streaming del influencer.

La confirmación del romance llegó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde ambos se mostraron relajados y cómplices, besándose frente a cámara.

Tras la viralización del video de los jóvenes besándose, el periodista Juan Etchegoyen le mandó una mención al exconductor, preguntándole su opinión sobre el nuevo novio de su hija: “JAJAJA acá estoy Juancito. Que devolución tengo que hacer?”.

El periodista insistió y le preguntó qué “sensaciones” tiene al ver a su hija enamorada. La respuesta del conductor fue letal y contundente, sosteniendo que no supo nada de boca de Juanita: “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”.

Sin embargo, cerró su declaración con un corazón, dejando entrever que aprueba la relación.