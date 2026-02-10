Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Mar del Plata, Lobería y Junín se presentaron tres alternativas. La junta partidaria definirá sobre las nóminas el sábado 21
A pesar del acuerdo entre el espacio del gobernador, Axel Kicillof, y el kirchnerismo para la conducción del PJ bonaerense, en 32 municipios de la Provincia se presentaron más de una lista para competir en internas. Los casos más notorios son los de Mar de Plata (General Pueyrredón), Lobería y Junín, donde se inscribieron hasta tres nóminas para las pujas partidarias locales.
Las listas fueron presentadas ante la Junta Electoral, que deberá evaluar sus integraciones y definir el 21 de febrero si están o no en condiciones de competir el próximo 15 de marzo.
Como publicó EL DIA en su edición de ayer, en La Plata, como en muchos otros municipios de la Provincia, el peronismo local llegó a un acuerdo de las distintas vertientes internas y presentó una lista de unidad, que conducirá el intendente, Julio Alak (ver aparte).
Sin embargo, tras haber finalizado el domingo el plazo para la presentación de nóminas, al menos en 32 municipios se vislumbran competencias partidarias.
Los distritos con mayor presentación de listas son General Pueyrredón (Mar del Plata), Lobería y Junín, con tres alternativas registradas ante la Junta Electoral partidaria.
En el primer caso, el oficialismo partidario presentó la lista “Patria Sí, Colonia No”, con Daniel Di Bártolo como candidato a presidente, con el aval de la senadora bonaerense Fernanda Raverta. Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio alineado con el gobernador Axel Kicillof, competirá Adriana Donzelli, secretaria general del Sadop Buenos Aires y exreferente de la CGT local. La tercera alternativa será la lista “Peronismo Marplatense”, encabezada por Rodolfo Manino Iriart, exdiputado provincial y exsecretario de Seguridad durante la gestión de Gustavo Pulti.
LE PUEDE INTERESAR
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
LE PUEDE INTERESAR
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Aunque el padrón supera los 30.000 afiliados, se espera una participación similar a la de 2022, cuando votaron poco más de 5.300 personas.
En el caso de 25 de Mayo, se presentó una lista encabezada por el camporista Mateo Quattrini y otra por el kicillofista José Luis Canullan, un nombre propuesto por el exintendente Hernán Ralinqueo.
En Saladillo, el cristinismo presentó lista con el concejal Diego Yanson a la cabeza, mientras que el kicillofismo postula a Fabián Salguero, responsable de la Casa de la Provincia local.
También habrá confrontación en Roque Pérez, donde habrá dos listas. Una que postula a Eliana Gasparini, hija del histórico exintendente Juan Carlos Gasparini, una confluencia de massistas y kirchneristas; y otra del kicillofista Homero Salas, con apoyo del exintendente José Luis Horna.
Si la Junta Electoral aprueba todas las listas presentadas, el 15 de marzo también se celebrarían internas en los PJ de General Rodríguez; Luján; Marcos Paz; Morón; Navarro; San Miguel; Tigre; Baradero; Colón; Pergamino; Ramallo; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Nicolás; Zarate; Lanús; Magdalena; Presidente Perón; Bragado; Chivilcoy; Junín; Lincoln; 9 de julio; Balcarce; La Costa; Adolfo Alsina y Tornquist.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí