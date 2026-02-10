PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas

A pesar del acuerdo entre el espacio del gobernador, Axel Kicillof, y el kirchnerismo para la conducción del PJ bonaerense, en 32 municipios de la Provincia se presentaron más de una lista para competir en internas. Los casos más notorios son los de Mar de Plata (General Pueyrredón), Lobería y Junín, donde se inscribieron hasta tres nóminas para las pujas partidarias locales.

Las listas fueron presentadas ante la Junta Electoral, que deberá evaluar sus integraciones y definir el 21 de febrero si están o no en condiciones de competir el próximo 15 de marzo.

Como publicó EL DIA en su edición de ayer, en La Plata, como en muchos otros municipios de la Provincia, el peronismo local llegó a un acuerdo de las distintas vertientes internas y presentó una lista de unidad, que conducirá el intendente, Julio Alak (ver aparte).

Sin embargo, tras haber finalizado el domingo el plazo para la presentación de nóminas, al menos en 32 municipios se vislumbran competencias partidarias.

Los distritos con mayor presentación de listas son General Pueyrredón (Mar del Plata), Lobería y Junín, con tres alternativas registradas ante la Junta Electoral partidaria.

En el primer caso, el oficialismo partidario presentó la lista “Patria Sí, Colonia No”, con Daniel Di Bártolo como candidato a presidente, con el aval de la senadora bonaerense Fernanda Raverta. Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio alineado con el gobernador Axel Kicillof, competirá Adriana Donzelli, secretaria general del Sadop Buenos Aires y exreferente de la CGT local. La tercera alternativa será la lista “Peronismo Marplatense”, encabezada por Rodolfo Manino Iriart, exdiputado provincial y exsecretario de Seguridad durante la gestión de Gustavo Pulti.

Aunque el padrón supera los 30.000 afiliados, se espera una participación similar a la de 2022, cuando votaron poco más de 5.300 personas.

OTROS DISTRITOS CON INTERNA

En el caso de 25 de Mayo, se presentó una lista encabezada por el camporista Mateo Quattrini y otra por el kicillofista José Luis Canullan, un nombre propuesto por el exintendente Hernán Ralinqueo.

En Saladillo, el cristinismo presentó lista con el concejal Diego Yanson a la cabeza, mientras que el kicillofismo postula a Fabián Salguero, responsable de la Casa de la Provincia local.

También habrá confrontación en Roque Pérez, donde habrá dos listas. Una que postula a Eliana Gasparini, hija del histórico exintendente Juan Carlos Gasparini, una confluencia de massistas y kirchneristas; y otra del kicillofista Homero Salas, con apoyo del exintendente José Luis Horna.

Si la Junta Electoral aprueba todas las listas presentadas, el 15 de marzo también se celebrarían internas en los PJ de General Rodríguez; Luján; Marcos Paz; Morón; Navarro; San Miguel; Tigre; Baradero; Colón; Pergamino; Ramallo; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Nicolás; Zarate; Lanús; Magdalena; Presidente Perón; Bragado; Chivilcoy; Junín; Lincoln; 9 de julio; Balcarce; La Costa; Adolfo Alsina y Tornquist.