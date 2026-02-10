Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue confirmada por allegados familiares.
Según se supo, el plan inicial era que el bebé naciera en Buenos Aires. Sin embargo, tras un cambio de planes, el nacimiento ocurrió en una clínica de Barcelona, ciudad natal de Corberó.
A pesar de la felicidad del nacimiento del primer nieto/a de Ricardo Darín y Florencia Bas, ningún familiar se pronunció públicamente.
Hasta el momento se desconoce si se trata de una niña o un niño, ya que la pareja mantuvo ese dato para su círculo más íntimo, como también así su nombre. Sin embargo, los rumores de los medios españoles indican que Corberó habría dado luz a un niño.
El vínculo entre Úrsula Corberó y Ricardo "Chino" Darín inició a finales de 2015, cuando ambos compartieron tiempo en la serie de Antena 3, La Embajada. Según sus declaraciones en entrevistas, la química entre ellos fue instantánea, aunque decidieron mantener su relación bajo perfil.
En abril del 2016, los novios fueron descubiertos por la prensa paseando por las calles de Madrid, viéndose obligados a hacer pública su relación. Desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más longevas en los medios.
El pasado septiembre, la actriz encendió las redes sociales al revelar que estaba en la dulce espera con una publicación que reúne actualmente 4,3 millones de me gustas.
