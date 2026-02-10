La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
La actriz Eugenia “China” Suárez encendió las redes sociales al publicar unas fotografías al borde de la censura, como parte de la campaña de marca de ropa interior de la modelo Ivana Figueiras.
La acción que realizó en las últimas horas forma parte de una colaboración exclusiva con la nueva línea de lencería de Pompavana, diseñada especialmente para el lanzamiento de San Valentín.
Entre las seis imágenes que la China publicó en su cuenta de Instagram, se la ve como nunca antes. Acostada en una cama con sábanas blancas, luciendo un conjunto lencero y unos anteojos de sol que hacen juego.
En otras de las fotografías de la producción, acompaña el conjunto con un blazer sastrero que acentúa su figura.
A diferencia de otros de sus posteos, la novia de Mauro Icardi decidió eliminar la opción de los comentarios.
