Quedó libre el acusado por un accidente y fuga

Hay dudas. Sobre la escena del hecho y las responsabilidades en el accidente. Se trata del ocurrido el domingo poco antes de las seis de la mañana en la esquina de las calles 7 y 85, donde un motociclista de 25 años perdió la vida.

La víctima, identificada como Damián Eugenio Benítez, circulaba en una Honda CR 150, que impactó sobre la puerta y el guardabarro delantero derecho de un Palio Weekend gris, que giraba hacia su izquierda.

Enseguida, producido el golpe que resultó trágico, el conductor del rodado mayor no detuvo su marcha y escapó de la escena.

Fue personal policial que lo ubicó en un domicilio de Los Hornos, luego de un rastreo por cámaras del MOPU y testigos.

Se trata de una persona que fue identificada en las actuaciones como Joel Emanuel Bepre (37), quien quedó inmediatamente aprehendido.

Sin embargo, a la luz de las probanzas colectadas en la génesis de la pesquisa, al momento insuficientes para determinar culpabilidades, el fiscal Carlos Verecellone determinó su libertad en los términos del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal bonaerense.

Qué significa la medida: que aún no hubo llamado a indagatoria, porque se deben recabar más elementos de cargo.

Según fuentes vinculadas a la pesquisa, en la resolución se determinó que “sin perjuicio que de la prueba colectada existirían indicios (no vehementes) de responsabilidad del conductor del vehículo de mayor porte (...) no convencen hasta el momento a este Ministerio Público en lo atinente a que la intersección en conflicto se halla o no semaforizada en la actualidad, establecer culpabilidad y, en consecuencia, solicitar la medida de coerción que pudiera recaer sobre el imputado”.

Más allá del caso puntual, la tragedia vuelve a exponer un dato que preocupa y que ya se convirtió en una constante en la ciudad. En lo que va del año 2026, se registraron ocho accidentes de tránsito fatales en La Plata, y en siete de ellos hubo motociclistas involucrados.

La estadística refleja con crudeza el nivel de vulnerabilidad de quienes se movilizan en moto y el crecimiento sostenido del drama vial, marcado por maniobras imprudentes, exceso de velocidad, falta de controles y la convivencia cada vez más tensa entre distintos tipos de vehículos.

Especialistas en seguridad vial advierten que los motociclistas son el eslabón más frágil del tránsito urbano y que, ante cualquier impacto, las consecuencias suelen ser fatales.

Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar responsabilidades, la muerte del joven motociclista se suma a una lista que no deja de crecer y vuelve a encender el debate sobre la seguridad vial, la responsabilidad al volante y la urgencia de medidas que frenen una problemática que ya se cobra vidas con demasiada frecuencia.