Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Policiales

Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón

Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
10 de Febrero de 2026 | 08:56

Escuchar esta nota

Momentos de extrema tensión se vivieron en el centro de La Plata anoche cuando una adolescente de 16 años fue rescatada tras amenazar con arrojarse al vacío desde una cornisa ubicada a varios metros de altura, en un hogar de abrigo municipal.

El hecho ocurrió en 59 entre 9 y 10, donde un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona con aparentes intenciones suicidas. Al arribar al lugar, el personal policial fue recibido por el administrador del establecimiento, quien indicó que la joven se encontraba en la terraza del inmueble, en una situación crítica.

Al acceder al sector, los efectivos observaron a la adolescente parada sobre una cornisa de aproximadamente ocho metros de altura, visiblemente alterada y con el cuerpo orientado hacia el vacío. Según se informó, la joven manifestó que se arrojaría si alguien intentaba acercarse, lo que obligó a desplegar un operativo especial para preservar su vida.

Mientras personal del hogar de abrigo lograba distraerla y mantener un diálogo para captar su atención, integrantes de la Dirección de Riesgos Especiales, División Salvamento y Rescate de la Policía, accedieron a una terraza lindante. En el momento oportuno, y utilizando el denominado “factor sorpresa”, los rescatistas lograron abalanzarse sobre la adolescente, reducirla y alejarla de la cornisa, evitando una tragedia.

Una vez asegurada, se procedió a su inmovilización y descenso controlado mediante el uso de una camilla especial, cuerdas y una escalera, hasta llevarla a un lugar seguro.

Tras cesar el riesgo, la adolescente fue asistida por personal médico del SAME, y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital San Martín para su evaluación y atención correspondiente.

LE PUEDE INTERESAR

“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Quedó libre el acusado por un accidente y fuga

En el operativo también participaron efectivos del Comando de Patrullas La Plata y dotaciones del Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad. De esta forma, gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado entre las distintas áreas, el episodio tuvo un desenlace positivo y generó alivio entre quienes presenciaron la dramática escena.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio
Últimas noticias de Policiales

“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Quedó libre el acusado por un accidente y fuga

Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?

Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?
La Ciudad
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Información General
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Espectáculos
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla