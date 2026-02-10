Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón

Momentos de extrema tensión se vivieron en el centro de La Plata anoche cuando una adolescente de 16 años fue rescatada tras amenazar con arrojarse al vacío desde una cornisa ubicada a varios metros de altura, en un hogar de abrigo municipal.

El hecho ocurrió en 59 entre 9 y 10, donde un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona con aparentes intenciones suicidas. Al arribar al lugar, el personal policial fue recibido por el administrador del establecimiento, quien indicó que la joven se encontraba en la terraza del inmueble, en una situación crítica.

Al acceder al sector, los efectivos observaron a la adolescente parada sobre una cornisa de aproximadamente ocho metros de altura, visiblemente alterada y con el cuerpo orientado hacia el vacío. Según se informó, la joven manifestó que se arrojaría si alguien intentaba acercarse, lo que obligó a desplegar un operativo especial para preservar su vida.

Mientras personal del hogar de abrigo lograba distraerla y mantener un diálogo para captar su atención, integrantes de la Dirección de Riesgos Especiales, División Salvamento y Rescate de la Policía, accedieron a una terraza lindante. En el momento oportuno, y utilizando el denominado “factor sorpresa”, los rescatistas lograron abalanzarse sobre la adolescente, reducirla y alejarla de la cornisa, evitando una tragedia.

Una vez asegurada, se procedió a su inmovilización y descenso controlado mediante el uso de una camilla especial, cuerdas y una escalera, hasta llevarla a un lugar seguro.

Tras cesar el riesgo, la adolescente fue asistida por personal médico del SAME, y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital San Martín para su evaluación y atención correspondiente.

En el operativo también participaron efectivos del Comando de Patrullas La Plata y dotaciones del Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad. De esta forma, gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado entre las distintas áreas, el episodio tuvo un desenlace positivo y generó alivio entre quienes presenciaron la dramática escena.