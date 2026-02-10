Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EN LA CUENTA REGRESIVA PARA EL DEBATE QUE TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN EL SENADO

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral

Con Santilli y Bullrich a la cabeza, el oficialismo le abre la puerta a alguna “corrección” y sigue la tensión por el tributo

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral

Diego Santilli recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero / Web

10 de Febrero de 2026 | 03:40
Edición impresa

El Gobierno se muestra confiado de cara al debate crucial por la reforma laboral previsto para mañana en el Senado. Así lo expuso el ministro del Interior, Diego Santilli, quien viene de realizar un raid por las provincias en busca de votos y aseguró que hay consenso entre los gobernadores y que están los números para aprobar la ley, aunque reconoció que continúan las negociaciones sobre cambios puntuales en el proyecto. Entre ellos, los vinculados al artículo que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que genera malestar en las provincias por tratarse de una masa de recursos coparticipable. Según trascendió ayer, algunos mandatarios aliados habrían recibido la promesa de Balcarce 50 de que ese apartado será eliminado.

Como anticipó EL DIA en la edición de ayer, esta posibilidad sobrevoló la mesa de discusión en las últimas horas. Ahora se supo que el Gobierno estaría dispuesto a ceder para evitar conflictos al momento de la votación en el Senado, tal como se deslizó también en el encuentro que mantuvo la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, con sus pares de espacios aliados.

“A los aliados, por lo menos, ya nos han avisado que se va a quitar toda esa parte. Van a decir que es por nuestros reclamos, pero la realidad es que tampoco a ellos les daban bien los números fiscales”, hizo trascender un gobernador provincial.

“Nosotros estamos de acuerdo con la idea de reducir impuestos. De hecho, muchos lo estamos haciendo en nuestras provincias, pero esta medida estaba mal diseñada y se los dijimos desde el inicio. Hace como un mes ya nos habían anticipado que no tenían problema en sacarla”, agregó el mismo mandatario.

Además, el oficialismo habría aceptado otras concesiones para que el proyecto logre el respaldo de todos los sectores involucrados.

Por ejemplo, se habrían acordado nuevas redacciones de los artículos vinculados a las cuotas solidarias y otros reclamos de los gremios, además de la eliminación de la posibilidad de que los sueldos se paguen a través de billeteras virtuales, una iniciativa que cosechaba rechazo entre los bancos.

“Ya tenemos confirmación de que hay cambios y de que no van a insistir con Ganancias desde el Poder Ejecutivo, porque no tienen los votos para sostenerlo y porque tampoco les cierran los números fiscales. Creemos que van a retirar todo el artículo”, reforzó uno de los gobernadores dialoguistas.

Por la mañana, Santilli había abierto la puerta a posibles modificaciones al asegurar que “siempre es importante escuchar otras miradas y aceptar aportes, siempre y cuando el objetivo no sea modificar el espíritu de la ley”. Lo dijo al término del encuentro que mantuvo en Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, como parte de la serie de reuniones destinadas a reunir adhesiones entre los mandatarios provinciales.

LA PELEA POR GANANCIAS

Uno de los puntos que más tensión generó fue el relacionado con el impuesto a las Ganancias a las empresas, un apartado de la reforma que el Gobierno buscó sostener hasta último momento.

En el capítulo fiscal del proyecto se incluye un artículo que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, lo que impactaría en la recaudación provincial y despertó la preocupación de los gobernadores.

Con este telón de fondo, la intención inicial del oficialismo era aprobar la ley en su totalidad, pero admitían que estaban dispuestos a ceder si el curso de las negociaciones indicaba que era necesario “sacrificar” el capítulo de Ganancias para garantizar la aprobación del proyecto.

Por otro lado, a horas de que se trate una de las leyes emblema de la era Milei, desde el Ejecutivo salieron a negar la existencia de una interna entre dos sectores.

De ese modo, buscaron desmentir versiones que incluso circularon dentro de la propia Casa Rosada y que señalaban una postura más dura respecto de sostener el capítulo de Ganancias, supuestamente impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En la vereda opuesta, más proclives a la negociación, se ubicarían la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario y armador político Eduardo “Lule” Menem.

Es precisamente ese sector el que encabeza el diálogo con gobernadores y legisladores, claves para garantizar la aprobación de la iniciativa.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

