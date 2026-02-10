Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El rumor estaba, de hecho lo publicamos días atrás, y ayer Maxi López lo confirmó: el ex futbolista será, junto a su ex mujer Wanda Nara, protagonista de una ficción vertical que se estrenará en las redes sociales de Telefé, canal que los tiene a ambos contratados.

Será una telenovela espectacular a juzgar por los protagonistas y la historia: serán Wanda y Maxi interpretando a Wanda y Maxi en una historia inspirada en su propia historia. Así, lo que funcionó tan bien en “MasterChef”, en donde la conductora y el participante mostraron sus trapitos sucios ante millones de espectadores, ahora se trasladará a las redes como una telenovela en formato corto, ideal para consumir desde el celular.

López, que tras el nacimiento de su segundo hijo con la sueca Daniela Christiansen se mudó a la Argentina, reveló ayer que ya comenzaron los ensayos. “Hoy empezamos con el coacheo”, contó Maxi, ayer, en diálogo con “Desayuno Americano”. Y detalló que se trató del primer cara a cara de la ex pareja: “El coacheo es con nosotros juntos. Yo me quiero divertir. Cada proyecto que cierro, la tengo que pasar bien”.

Consultado sobre si habrá besos con la mediática, algo que genera muchísimo morbo, Maxi jugó al misterio: “No puedo decir nada”.

Durante la entrevista para el programa de América, el ex jugador de River habló de cómo lograron revertir una malísima relación que incluyó insultos públicos, acusaciones graves y hasta denuncias en la Justicia. “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes, quizás por inexpertos, y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”, admitió.

En ese sentido, se refirió a los principales beneficiaros de que ellos hayan podido dar vuelta la página y empezar de nuevo: “Nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos y todo lo que pasa, lo podemos manejar. Pero más que nada por nuestros hijos, porque a los chicos es más difícil manejarles todo ese tipo de situaciones”.

“A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes“, remarcó. Y cerró: ”Entonces, tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando ella no está, eso es lo importante”, sumó.

El proyecto marca un nuevo trabajo conjunto entre ambos, después de la buena química que mostraron en televisión, algo que despertó el interés de la señal para reunirlos en una propuesta de ficción para las redes.