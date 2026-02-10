Denuncian un audaz golpe en una concesionaria

Un importante robo fue denunciado en la concesionaria Ivecam de 44 entre 150 y 151, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada, forzaron una ventana y escaparon con una camioneta, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Según la denuncia radicada en sede policial, el hecho ocurrió durante el último fin de semana, ya que el viernes por la tarde cerraron y dejaron activado el sistema de alarma.

Precisamente se supo que al regresar en horas de la mañana de ayer, uno de los empleados advirtió que el sistema de seguridad se encontraba apagado y que el lugar presentaba claros signos de haber sido violentado.

Al recorrer las instalaciones, constató que el portón interno que divide el salón de ventas del taller se encontraba abierto, con cajones fuera de lugar y dos cajas fuertes forzadas.

Además, se detectó el faltante de una camioneta utilitaria de la firma Iveco, color blanco, que aún no se encontraba patentada y vale varios millones de pesos.

La investigación permitió establecer que los delincuentes habrían ingresado al predio tras forzar una ventana sin rejas. A su vez, cámaras de seguridad de un comercio lindero registraron el paso del vehículo sustraído alrededor de las 03.17 de la madrugada del domingo, material fílmico que ya fue incorporado a la causa.

Entre los elementos robados también se denunciaron aproximadamente 200 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares pertenecientes a la concesionaria.

Ahora se aguarda el acceso a las cámaras de seguridad internas para avanzar en la investigación, al margen de los relevamientos exteriores y de eventuales testigos.

Por el momento no hay personas identificadas ni detenidas, y la causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para esclarecer el hecho y dar con los responsables.