Denuncian un audaz golpe en una concesionaria

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió de madrugada en 44 entre 150 y 151. Los delincuentes huyeron con un utilitario sin patentar, celulares y efectivo
Un importante robo fue denunciado en la concesionaria Ivecam de 44 entre 150 y 151, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada, forzaron una ventana y escaparon con una camioneta, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.
Según la denuncia radicada en sede policial, el hecho ocurrió durante el último fin de semana, ya que el viernes por la tarde cerraron y dejaron activado el sistema de alarma.
Precisamente se supo que al regresar en horas de la mañana de ayer, uno de los empleados advirtió que el sistema de seguridad se encontraba apagado y que el lugar presentaba claros signos de haber sido violentado.
Al recorrer las instalaciones, constató que el portón interno que divide el salón de ventas del taller se encontraba abierto, con cajones fuera de lugar y dos cajas fuertes forzadas.
Además, se detectó el faltante de una camioneta utilitaria de la firma Iveco, color blanco, que aún no se encontraba patentada y vale varios millones de pesos.
La investigación permitió establecer que los delincuentes habrían ingresado al predio tras forzar una ventana sin rejas. A su vez, cámaras de seguridad de un comercio lindero registraron el paso del vehículo sustraído alrededor de las 03.17 de la madrugada del domingo, material fílmico que ya fue incorporado a la causa.
LE PUEDE INTERESAR
Ataque a piedrazos en 25 y 75
LE PUEDE INTERESAR
Desaparecieron las escuchas de una presunta banda de policías truchos
Entre los elementos robados también se denunciaron aproximadamente 200 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares pertenecientes a la concesionaria.
Ahora se aguarda el acceso a las cámaras de seguridad internas para avanzar en la investigación, al margen de los relevamientos exteriores y de eventuales testigos.
Por el momento no hay personas identificadas ni detenidas, y la causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para esclarecer el hecho y dar con los responsables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí