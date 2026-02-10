Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Deportes |PERDIÓ 2 A 0 CON BARRACAS CENTRAL

Demasiados errores: el Lobo sufrió una derrota justa

El equipo dirigido por Zaniratto nunca encontró juego y las fallas defensivas, en especial del arquero Nelson Insfrán, generaron una desventaja irremontable ante el Guapo

Facundo Aché
fache@eldia.com

10 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

Fue una derrota justa. Lógica, por lo poco que mostró Gimnasia en los 90 minutos. ¿Inoportuna? La cercanía de un nuevo clásico podría orientar la respuesta en esa dirección, pero tal vez este equipo necesite un cachetazo visible para ajustar muchos detalles sueltos que le hacen perder puntos cuando los detalles son vitales. Todo eso fue esta caída 2-0 ante Barracas.

LEA TAMBIÉN

Zaniratto: “No tuvimos respuestas en el partido”

El Lobo no tiene una tabla de la que agarrarse en el pequeño naufragio que significa la derrota ante un equipo que tampoco género demasiado, pero supo aprovechar las equivocaciones triperas. Steimbach, quizá, fue el único que mantuvo un rendimiento aceptable. Al Lobo le quedó grande la obligación de hacerse cargo del partido, porque el rival arma bloque bajo, cede campo, pelota y espera. El Tripero, con nombres con buen pie, no pudo hacer cuatro pases seguidos. Y si no encontró fútbol por adentro, el desequilibrio externo terminó siempre en las cabezas de los especialistas del Guapo en el juego aéreo: Jappert, Tobio y Campi se hicieron un picnic con los previsibles centros albiazules.

 

Nelson Insfrán falló en el primer tanto y una distracción lo condenó en el tiro libre de Iván Tapia

 

Para peor, las variantes de Zaniratto no funcionaron. En el inicio del complemento apeló a la fórmula probada de juntar a Auzmendi y Marcelo Torres, pero para juntarlos con Ignacio Fernández y Barros Schelotto, debió sacrificar a Nacho a jugar contra la derecha, sin dinámica y quitándole al equipo la chance de alguien más picante. Luego ingresaron Zalazar, Bolzán y Castro, por lo que el extremo fue del jugador formado en Boca y Nacho fue interno junto al hijo del Mellizo, que no tuvo un buen partido y terminó reemplazado.

LEA TAMBIÉN

El prólogo del clásico fue nada seductor porque a su juego le faltó de todo

Insinuó algo más Barracas Central en un comienzo de partido con muchas imprecisiones. Norberto Briasco, ahora con la camiseta del Guapo, fue el primero que probó al arco apenas iniciado el juego y minutos más tarde Rodrigo Insúa recibió solo en el área un centro desde la derecha, pero bajó la pelota sin destino.

Tuvo una clara el Lobo, con un remate de Jeremías Merlo, quien recibió de Nicolás Barros Schelotto y desde la medialuna sacó un disparo rasante que se fue apenas desviado contra el caño derecho del arquero local. Minutos después, Miño se golpeó contra un poste para rechazar un centro de Alexis Steimbach que se había desviado en un defensor. Gimnasia parecía llevar las riendas del partido, pero fue solamente un espejismo.

A los 35 del primer tiempo, una serie de errores defensivos terminaron con el gol de Kevin Jappert. Sacó la pelota en la línea Nacho Fernández, perdió Insfrán con las manos contra la cabeza de Campi, salvó Steimbach en la boca del arco pero la pelota le quedó al central formado en Rafaela que pateó al arco. Su remate violento pasó entre varios cuerpos y se incrustó arriba contra el arco tripero, ya con el Mono fuera de acción.

LEA TAMBIÉN

El Lobo no pudo prolongar la racha de cinco triunfos al hilo ante el Guapo

Gimnasia nunca encontró funcionamiento. Nacho Fernández y Nicolás Barros Schelotto no encontraron juego, no hubo cinco pases seguidos, Marcelo Torres fue bien absorbido por la marca y salvo un par de centros de Steimbach y algo de Merlo, el Lobo no lastimó por los costados. Por el contrario, Rafael Barrios, el lateral derecho del Guapo, pasó más de una vez con peligro y sin marca cercana. Porque, además de no generar en ofensiva, el Tripero mostró grietas en la contención y en la última línea.

LEA TAMBIÉN

Miramón fue titular, pero no sobresalió

Así, más allá de algunas chance de Merlo, que remato cruzado entrando por izquierda, el equipo albiazul no tuvo demasiadas herramientas para llevar peligro al arco de Miño que no terminaran en un centro, ideal para las cabezas de los defensores locales

Franco Torres intenta bajar la pelota ante la marca del central. Gimnasia no pudo ante el guapo / Fotobaires

Para el complemento, Fernando Zaniratto decidió el ingreso de Agustín Auzmendi por Merlo. Así, Marcelo Torres se tiró unos metros atrás como segundo punta y Nacho Fernández se recostó por la derecha. Por vía aérea casi llega al empate el conjunto tripero, que también tuvo un centro de Steimbach que terminó en las manos de Miño. Cómo contrapartida, el Guapo respondió con un remate desde lejos, a las manos de Insfrán.

 

No hay que pensar en cambios drásticos para el clásico. Si es habilitado, solo el ingreso de Panaro

 

Pasaba poco en el partido, pero Nelson Insfrán tuvo una tarde para el olvido. Hubo un tiro libre desde lejos para Barracas Central, Iván Tapia vio el paso adelante de Insfrán para ir a buscar el centro y el hijo del presidente de la AFA le pegó al arco. La pelota entró, ni siquiera ajustada contra el palo. Toda del Mono, más allá de la avivada de Tapia junior. Fue el final del partido para el Tripero, que de ahí en adelante se debatió entre su impotencia y una sólida defensa local.

LEA TAMBIÉN

Recuperaría a Manuel Panaro para el clásico

Incluso el Guapo se perdió el tercero, pero el ingresado Gonzalo Maroni le erró al arco tras una buena combinación del local. Zaniratto realizó más cambios de ataque, con los ingresos de Maximiliano Zalazar por Franco Torres y Cayetano Bolzán en reemplazo de Miramón.

De una serie de córners peligrosos de Barros Schelotto, un cabezazo de Renzo Giampaoli rozó el travesaño. Fue una chance clara para el descuento albiazul. Un zurdazo de Zalazar que buscó la ratonera del primer palo fue otra posibilidad concreta para el Tripero.

LEA TAMBIÉN

La primera vez para el juvenil Cayetano Bolzán

Así llegó el final del peor partido del ciclo Zaniratto. A la altura de aquella derrota en UNO, pero ante un rival absolutamente inferior. Y justamente el Pincha será el próximo rival en el Bosque en un partido con obligaciones para un Gimnasia que tiene prohibido dudar. Si los cambios radicales son todas una tentación luego de actuaciones tan fallidas como esta ante Barracas, los hinchas deberán apostar a la recuperación de algunos niveles individuales de jugadores en los que Zaniratto confía plenamente.

CHAU RACHA
Con la derrota de ayer, Gimnasia quebró una marca de cinco triunfos consecutivos sobre Barracas Central, ya sea de visitate como en el Bosque. La última caída ante el Guapo fue el 27 de febrero de 2023, por 1-0 con el gol de Carlos Arce.
DOS AL HILO
Con la de ayer, Gimnasia cosechó el segundo traspié consecutivo de visitante en este Apertura. El primero fue ante River (2-0), en el Más Monumental.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Zaniratto: “No tuvimos respuestas en el partido”

El prólogo del clásico fue nada seductor porque a su juego le faltó de todo

Recuperaría a Manuel Panaro para el clásico
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio

VIDEO. Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. Demasiados errores: el Lobo sufrió una derrota justa

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza

En algunos años Carrillo también tendrá estatua

“Es un grupo que trabaja con una idea clara”

VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción
Espectáculos
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes
“El tango local abraza a la Patagonia”: Milonga solidaria por los incendios
Las actrices de “Patito Feo” se juntan para una gira mundial
Juariu no dio marcha atrás y apuntó contra La China
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Política y Economía
El nuevo “blanqueo”: cambios en reglas y menos persecución
“Todos a llevar sus ahorros al banco”
“Es un blanqueo permanente para los ricos”
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero
Policiales
“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
Ataque a piedrazos en 25 y 75

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla