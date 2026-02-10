Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

El Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires puso el foco en las legumbres, un alimento ancestral que vuelve al centro de la escena y no sólo por celebrarse hoy su día mundial. Su consumo y valorización industrial constituye “una apuesta estratégica a la salud pública, la resiliencia climática y la equidad alimentaria”, destacan desde la entidad.

Lentejas, garbanzos, porotos y arvejas no sólo son accesibles y nutritivos. En un contexto atravesado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad alimentaria, se presentan como una solución integral.

“Son una fuente excepcional de proteínas vegetales, fibra dietética, vitaminas del complejo B, minerales como hierro, zinc y magnesio, y compuestos bioactivos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios”, señala Silvina Ferrante, licenciada en Nutrición.

A su vez, “su consumo regular se asocia con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, así como también, su combinación estratégica con cereales integrales provee un perfil completo de aminoácidos esenciales, lo que las convierte en aliadas clave en dietas flexitarianas, vegetarianas y veganas”, agrega la nutricionista.

Además de sus beneficios para la salud, el cultivo de legumbres fija nitrógeno atmosférico, reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos y favorecen sistemas agrícolas más sostenibles, por lo que resultan clave para regiones vulnerables.