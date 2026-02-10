Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EN 7 ENTRE 56 Y 57

Declara el sospechoso de arrojar a su novia al vacío

Lo trasladarán a la fiscalía de Álvaro Garganta. Será la primera vez que hable del caso. Su versión es la de un accidente. Hay expectativa

Declara el sospechoso de arrojar a su novia al vacío

Rocío Alvarito

10 de Febrero de 2026 | 03:10
Edición impresa

La causa por la muerte de Rocío Aylén Alvarito atraviesa una instancia clave: hoy por la mañana el novio de la joven declarará ante la Justicia y expondrá por primera vez de manera formal su versión de lo ocurrido.

El acusado permanece detenido en La Plata y es la única persona que estuvo con la joven de 26 años en el departamento del barrio La Loma desde cuyo balcón cayó al vacío.

La audiencia está prevista para las 10 y se desarrollará en el marco de la investigación que encabeza la fiscalía platense que encabeza Álvaro Garganta.

Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de una indagatoria central para el expediente, ya que permitirá incorporar el relato directo del imputado en un contexto marcado por peritajes y medidas de prueba que todavía se encuentran en análisis.

Desde la defensa señalaron que el acusado no había podido declarar con anterioridad debido al fuerte impacto emocional que le provocó la muerte de su pareja.

En esta oportunidad, sostienen que podrá brindar un relato más completo y ordenado de los hechos, en línea con la postura que ya dejaron trascender públicamente: que Rocío se arrojó sola desde el balcón y que él pidió ayuda de inmediato tras el episodio.

La declaración llega en un momento sensible de la causa, atravesada por informes periciales que despertaron interrogantes sobre las circunstancias previas a la caída.

Para la fiscalía y la familia de la joven, esos elementos obligan a profundizar la investigación y a no descartar ninguna hipótesis, en especial bajo una perspectiva de violencia de género. Mientras tanto, los familiares de Rocío continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total del caso.

En los últimos días, encabezaron movilizaciones en el centro de La Plata para exigir que la investigación avance con todas las herramientas disponibles, ya que no creen la versión que lanzó el imputado.

 

