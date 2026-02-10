Declara el sospechoso de arrojar a su novia al vacío

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo trasladarán a la fiscalía de Álvaro Garganta. Será la primera vez que hable del caso. Su versión es la de un accidente. Hay expectativa
La causa por la muerte de Rocío Aylén Alvarito atraviesa una instancia clave: hoy por la mañana el novio de la joven declarará ante la Justicia y expondrá por primera vez de manera formal su versión de lo ocurrido.
El acusado permanece detenido en La Plata y es la única persona que estuvo con la joven de 26 años en el departamento del barrio La Loma desde cuyo balcón cayó al vacío.
La audiencia está prevista para las 10 y se desarrollará en el marco de la investigación que encabeza la fiscalía platense que encabeza Álvaro Garganta.
Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de una indagatoria central para el expediente, ya que permitirá incorporar el relato directo del imputado en un contexto marcado por peritajes y medidas de prueba que todavía se encuentran en análisis.
Desde la defensa señalaron que el acusado no había podido declarar con anterioridad debido al fuerte impacto emocional que le provocó la muerte de su pareja.
En esta oportunidad, sostienen que podrá brindar un relato más completo y ordenado de los hechos, en línea con la postura que ya dejaron trascender públicamente: que Rocío se arrojó sola desde el balcón y que él pidió ayuda de inmediato tras el episodio.
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
LE PUEDE INTERESAR
Ataque a piedrazos en 25 y 75
La declaración llega en un momento sensible de la causa, atravesada por informes periciales que despertaron interrogantes sobre las circunstancias previas a la caída.
Para la fiscalía y la familia de la joven, esos elementos obligan a profundizar la investigación y a no descartar ninguna hipótesis, en especial bajo una perspectiva de violencia de género. Mientras tanto, los familiares de Rocío continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total del caso.
En los últimos días, encabezaron movilizaciones en el centro de La Plata para exigir que la investigación avance con todas las herramientas disponibles, ya que no creen la versión que lanzó el imputado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí