Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte

El gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, presentarán hoy el final de obra del reacondicionamiento del acueducto Norte, en el Salón Dorado del Palacio Municipal.
Se trata de la ejecución de un proyecto que se enmarcó en la etapa I del Plan Hídrico del Gran La Plata, a cargo del ministerio de Infraestructura bonaerense, cuyo titular, Gabriel Katopodis, también formará parte de la ceremonia. Además, el titular de esa cartera anunciará las obras de la etapa II de esta iniciativa para el mejoramiento de la dotación del servicio de agua potable en nuestra ciudad.
El acueducto Norte posee una extensión de 8,5 kilómetros, a lo largo de las localidades de Tolosa, Gonnet y City Bell, y, según indicaron desde la Provincia, provee agua potable a más de 34 mil usuarios.
Fuentes provinciales explicaron que la intervención que ahora finalizó contempló “la reparación de roturas derivadas de la obra de construcción original, finalizada en 2018. Y permitirá duplicar la presión y mejorar el servicio de distribución de agua potable en la zona mencionada.
Los trabajados para su reparación se iniciaron en febrero de 2024 y finalizaron este mes. Según fuentes provinciales, demandaron una inversión estimada en 10.213 millones de pesos.
Con una ceremonia en el Salón Dorado, hoy se darán a conocer los detalles de ese proyecto y cómo será su continuidad.
