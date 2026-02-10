La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?

La gran polémica del partido en UNO ocurrió pasados los minutos del primer tiempo, donde Facundo Tello revisó en el VAR un posible penal para Estudiantes. Sin embargo, su decisión generó enojo de todo el conjunto albirrojo y también, de la gente.

Si bien no cobró nada en primera instancia, el encargado del VAR, Silvio Trucco, le avisó a Tello que había varias jugadas para analizar. En primer lugar, vio si hubo mano de Sansotre, luego del centro que generó la jugada. Tras observar que no hubo contacto, la segunda jugada a analizar fue una infracción dentro del área de Joaquín Tobio Burgos sobre Pedro Ramírez. Si bien fue rápida, el jugador del Pincha conecta con su pierna izquierda al defensor de Riestra, quien se termina desestabilizando. Y después, en la tercera jugada, hubo infracción clara de Jonatan Gotía sobre Guido Carrillo, luego de llegar tarde por un mal control.

El VAR llamó a Tello y el árbitro consideró que hubo foul en ataque de Tobio Burgos... ¿Bien sancionado o era PENAL para Estudiantes? ¿Qué te pareció?



Tras analizar el conjunto, Tello terminó cobrando falta en ataque de Estudiantes, ya que validó el contacto de Tobio Burgos en primera instancia, descartando la mano de Sansotre en el inicio de la jugada y dejando sin efecto, la posterior falta sobre el atacante del Pincha.

Más allá de los reclamos y de los silbidos, el juego se reanudó con un tiro libre para el Malevo. Pero sin dudas, fue un quiebre en el partido, ya que tomó mayor temperatura con mayores infracciones y el aumento de tarjetas amarillas en el partido.