La Ciudad |LA NAVE FUE PIONERA EN CRUZAR EL ATLÁNTICO

A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata

El arribo de Ramón Franco y los tripulantes del histórico hidroavión marcó uno de los momentos más míticos del siglo XX: multitudes en las calles, banquetes oficiales y una ciudad que se pensó, por un instante, centro del mundo

A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata

Hace 100 años, el hidroavión Dornier Do J Wal fue el primero en cruzar el Atlántico / Web

10 de Febrero de 2026 | 04:08
Edición impresa

Hace cien años, el país, pero sobre todo La Plata, vivieron una jornada que quedó grabada en su memoria colectiva. No fue una fecha cualquiera ni un simple acto protocolar: fue la visita de los tripulantes del Plus Ultra, el primer hidroavión en realizar un vuelo entre España y América del Sur. Sus miembros se convirtieron en protagonistas de una de las mayores hazañas de la aviación mundial.

El raid aéreo que unió Europa y Sudamérica por primera vez a través del Atlántico encontró en la capital bonaerense una escala cargada de simbolismo, emoción y celebración popular.

El comandante Ramón Franco -hermano menor del dictador Francisco Franco-, junto a Ruiz de Alda, Durán y Rada, no solo habían vencido al océano: habían desafiado los límites técnicos, climáticos y humanos de su tiempo. El vuelo iniciado en Palos de la Frontera, cuna del viaje colombino en España, llegó a América como un gesto de hermandad histórica entre España y el Río de la Plata.

Así, llegaron el 31 de enero a las costas de Pernambuco, Brasil; 4 de febrero a Río de Janeiro; el 9 a Montevideo, Uruguay, y el 10, a Buenos Aires, exactamente a las 12:27.

Horas después, el comandante diría: “El recibimiento que nos tributó el pueblo argentino pasaba de todo límite y era indescriptible. Aquello fue una verdadera locura”.

Para el amerizaje se congregaron miles de personas, entre ellos, el presidente Marcelo T. de Alvear quien luego escoltó a los aviadores al balcón de la Casa Rosada, donde saludaron a los fanáticos. En este escenario, La Plata, ciudad joven pero ambiciosa, supo leer ese momento como propio.

El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

UNA CIUDAD EN ESTADO DE FESTEJO

El 13 de febrero de 1926, día en que la Ciudad recibió a los tripulantes del Plus Ultra, las calles se poblaron de gente. La llegada de los aviadores españoles fue anunciada como un acontecimiento mayor, y la respuesta popular estuvo a la altura. La estación ferroviaria, las avenidas centrales y los alrededores del Teatro Argentino se colmaron de vecinos, banderas y aplausos. No era solo admiración técnica: era la emoción de asistir a una gesta que parecía salida de una novela de aventuras.

Las crónicas de la época describen una Ciudad volcada “en masa” a las calles. La Plata no miraba el cielo: miraba a sus héroes. El programa oficial incluía recepciones, traslados protocolares, visitas a instituciones y un gran banquete nocturno que condensaría el espíritu del homenaje.

EPICENTRO DEL HOMENAJE

La noche encontró su punto culminante en los salones del Teatro Argentino, donde la colectividad española ofreció un banquete en honor a los tripulantes del Plus Ultra. Autoridades provinciales y municipales, representantes diplomáticos, miembros de instituciones culturales y sociales compartieron una velada atravesada por discursos, brindis y elogios a la proeza aérea.

Allí se habló de coraje, de técnica, de futuro. Pero también de lazos históricos y afectivos. El raid del Plus Ultra fue leído como una continuidad simbólica del viaje de Colón: no de conquista, sino de encuentro. Y La Plata se presentó, en ese relato, como una capital bonaerense moderna, abierta al mundo y orgullosa de su lugar en la historia.

MUCHO MÁS QUE UNA ESCALA

La visita no se limitó a un acto aislado. Hubo recorridas por la Ciudad, encuentros con autoridades, adhesiones institucionales y homenajes que se multiplicaron también en localidades cercanas como Ensenada. Clubes, cámaras de comercio y asociaciones culturales participaron del clima festivo, reforzando la dimensión colectiva del acontecimiento.

En esos días, la capital bonaerense fue algo más que una Ciudad anfitriona: fue escenario de un episodio que condensó el optimismo de una época, cuando la aviación prometía acortar distancias y el progreso parecía imparable.

Cien años después, el recuerdo del Plus Ultra sigue hablando de ese espíritu. De una Ciudad que supo reconocerse parte de una historia mayor y que, por unas horas, se sintió en el centro del cielo.

