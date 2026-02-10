Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
A 100 años del Plus Ultra: el primer avión que unió Europa y La Plata
Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Procesaron a Spagnuolo por fraude al Estado y coimas en la ANDIS
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
El Gobierno insiste con imputar desde los 13 años y acelera el debate
PJ bonaerense: en 32 distritos armaron listas para competir en internas
Rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA
Tras las denuncias por presuntos sobreprecios, renunció Demian Reidel
Legislatura: el Senado y Diputados retoman las sesiones a fin de febrero
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Garganta, nariz y oídos en alerta por los bruscos cambios de temperatura
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El arribo de Ramón Franco y los tripulantes del histórico hidroavión marcó uno de los momentos más míticos del siglo XX: multitudes en las calles, banquetes oficiales y una ciudad que se pensó, por un instante, centro del mundo
Hace cien años, el país, pero sobre todo La Plata, vivieron una jornada que quedó grabada en su memoria colectiva. No fue una fecha cualquiera ni un simple acto protocolar: fue la visita de los tripulantes del Plus Ultra, el primer hidroavión en realizar un vuelo entre España y América del Sur. Sus miembros se convirtieron en protagonistas de una de las mayores hazañas de la aviación mundial.
El raid aéreo que unió Europa y Sudamérica por primera vez a través del Atlántico encontró en la capital bonaerense una escala cargada de simbolismo, emoción y celebración popular.
El comandante Ramón Franco -hermano menor del dictador Francisco Franco-, junto a Ruiz de Alda, Durán y Rada, no solo habían vencido al océano: habían desafiado los límites técnicos, climáticos y humanos de su tiempo. El vuelo iniciado en Palos de la Frontera, cuna del viaje colombino en España, llegó a América como un gesto de hermandad histórica entre España y el Río de la Plata.
Así, llegaron el 31 de enero a las costas de Pernambuco, Brasil; 4 de febrero a Río de Janeiro; el 9 a Montevideo, Uruguay, y el 10, a Buenos Aires, exactamente a las 12:27.
Horas después, el comandante diría: “El recibimiento que nos tributó el pueblo argentino pasaba de todo límite y era indescriptible. Aquello fue una verdadera locura”.
Para el amerizaje se congregaron miles de personas, entre ellos, el presidente Marcelo T. de Alvear quien luego escoltó a los aviadores al balcón de la Casa Rosada, donde saludaron a los fanáticos. En este escenario, La Plata, ciudad joven pero ambiciosa, supo leer ese momento como propio.
LE PUEDE INTERESAR
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
LE PUEDE INTERESAR
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
El 13 de febrero de 1926, día en que la Ciudad recibió a los tripulantes del Plus Ultra, las calles se poblaron de gente. La llegada de los aviadores españoles fue anunciada como un acontecimiento mayor, y la respuesta popular estuvo a la altura. La estación ferroviaria, las avenidas centrales y los alrededores del Teatro Argentino se colmaron de vecinos, banderas y aplausos. No era solo admiración técnica: era la emoción de asistir a una gesta que parecía salida de una novela de aventuras.
Las crónicas de la época describen una Ciudad volcada “en masa” a las calles. La Plata no miraba el cielo: miraba a sus héroes. El programa oficial incluía recepciones, traslados protocolares, visitas a instituciones y un gran banquete nocturno que condensaría el espíritu del homenaje.
La noche encontró su punto culminante en los salones del Teatro Argentino, donde la colectividad española ofreció un banquete en honor a los tripulantes del Plus Ultra. Autoridades provinciales y municipales, representantes diplomáticos, miembros de instituciones culturales y sociales compartieron una velada atravesada por discursos, brindis y elogios a la proeza aérea.
Allí se habló de coraje, de técnica, de futuro. Pero también de lazos históricos y afectivos. El raid del Plus Ultra fue leído como una continuidad simbólica del viaje de Colón: no de conquista, sino de encuentro. Y La Plata se presentó, en ese relato, como una capital bonaerense moderna, abierta al mundo y orgullosa de su lugar en la historia.
La visita no se limitó a un acto aislado. Hubo recorridas por la Ciudad, encuentros con autoridades, adhesiones institucionales y homenajes que se multiplicaron también en localidades cercanas como Ensenada. Clubes, cámaras de comercio y asociaciones culturales participaron del clima festivo, reforzando la dimensión colectiva del acontecimiento.
En esos días, la capital bonaerense fue algo más que una Ciudad anfitriona: fue escenario de un episodio que condensó el optimismo de una época, cuando la aviación prometía acortar distancias y el progreso parecía imparable.
Cien años después, el recuerdo del Plus Ultra sigue hablando de ese espíritu. De una Ciudad que supo reconocerse parte de una historia mayor y que, por unas horas, se sintió en el centro del cielo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí