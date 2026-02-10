Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
Gracias a un fuerte incremento de donaciones en territorio bonaerense, el país superó por primera vez los 20 donantes por millón de habitantes en 2025. Un solo hospital provincial aportó el 10% del total del país
Argentina alcanzó en 2025 el nivel más alto de donación de órganos de su historia. Superar los 20 donantes por millón de habitantes no fue un dato aislado ni fruto del azar: detrás del récord hubo un protagonismo determinante de la provincia de Buenos Aires.
Así lo muestra un informe publicado días atrás por la Revista que detalla cómo el desempeño del sistema provincial resultó clave para empujar la marca nacional. Los números hablan por sí solos. Mientras que la Provincia sumó 142 donantes más por año, al pasar de 235 a 377 entre 2019 y 2025, el resto del país registró una caída de 73 donantes en el mismo período.
Si bien por su cantidad de población no sorprende que en 2025, Buenos Aires haya aportado casi el 40% del total nacional, sí resulta destacable el hecho de que su tasa de donantes fuera de 21,6 por millón de habitantes, un cifra por encima de la media del país, que fue de 20,5. Ese diferencial explica buena parte del récord argentino y muestra el peso específico del sistema bonaerense en la red de trasplantes.
El estudio subraya que los resultados no responden a experiencias aisladas, sino a una estrategia integral basada en el trabajo articulado. El modelo provincial enlaza al Sistema de Emergencias Sanitarias, los hospitales públicos con terapia intensiva, el INCUCAI y el CUCAIBA, organismo encargado de coordinar los procesos de donación y trasplante. La clave estaría en la coordinación y en la capacidad de actuar con rapidez en momentos críticos.
El Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría se convirtió en un símbolo de ese funcionamiento en red. En 2025 aportó 100 donantes: el 10,5% del total nacional y el 26,5% del provincial. La cifra superó incluso el récord previo del Hospital Virgen de Arrixaca, en Murcia, España.
Según el informe, este desempeño se explica por la organización territorial: los pacientes que cumplen criterios de donación son derivados a hospitales estratégicos para garantizar la procuración y el trasplante en tiempo y forma.
La descentralización planificada, impulsada por la Provincia, fortaleció hospitales en distintas regiones sanitarias y permitió que la posibilidad de donar no dependa del lugar donde ocurre la atención ni del tamaño del establecimiento. El esquema optimiza tiempos, asegura estándares de calidad y promueve la equidad en el acceso al trasplante.
Gracias a este entramado público, en 2025 se realizaron alrededor de mil trasplantes a partir de donantes bonaerenses, beneficiando a pacientes de la Provincia y de otras jurisdicciones. El récord nacional confirma que un sistema público integrado, con planificación y presencia territorial, no solo mejora indicadores: salva vidas y redefine el horizonte de la salud pública argentina.
