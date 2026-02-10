Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |UN PROTAGONISTA DESTACADO EN LA RED DE TRASPLANTES

Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional

Gracias a un fuerte incremento de donaciones en territorio bonaerense, el país superó por primera vez los 20 donantes por millón de habitantes en 2025. Un solo hospital provincial aportó el 10% del total del país

Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional

Mientras que la provincia de Buenos Aires sumó 142 donantes, al pasar de 235 a 377 entre 2019 y 2025, el resto del país registró en el mismo período una caída de 73 donantes / CUCAIBA

10 de Febrero de 2026 | 00:51
Edición impresa

Argentina alcanzó en 2025 el nivel más alto de donación de órganos de su historia. Superar los 20 donantes por millón de habitantes no fue un dato aislado ni fruto del azar: detrás del récord hubo un protagonismo determinante de la provincia de Buenos Aires.

Así lo muestra un informe publicado días atrás por la Revista que detalla cómo el desempeño del sistema provincial resultó clave para empujar la marca nacional. Los números hablan por sí solos. Mientras que la Provincia sumó 142 donantes más por año, al pasar de 235 a 377 entre 2019 y 2025, el resto del país registró una caída de 73 donantes en el mismo período.

Si bien por su cantidad de población no sorprende que en 2025, Buenos Aires haya aportado casi el 40% del total nacional, sí resulta destacable el hecho de que su tasa de donantes fuera de 21,6 por millón de habitantes, un cifra por encima de la media del país, que fue de 20,5. Ese diferencial explica buena parte del récord argentino y muestra el peso específico del sistema bonaerense en la red de trasplantes.

El estudio subraya que los resultados no responden a experiencias aisladas, sino a una estrategia integral basada en el trabajo articulado. El modelo provincial enlaza al Sistema de Emergencias Sanitarias, los hospitales públicos con terapia intensiva, el INCUCAI y el CUCAIBA, organismo encargado de coordinar los procesos de donación y trasplante. La clave estaría en la coordinación y en la capacidad de actuar con rapidez en momentos críticos.

UN TÍTULO MUNDIAL

El Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría se convirtió en un símbolo de ese funcionamiento en red. En 2025 aportó 100 donantes: el 10,5% del total nacional y el 26,5% del provincial. La cifra superó incluso el récord previo del Hospital Virgen de Arrixaca, en Murcia, España.

Según el informe, este desempeño se explica por la organización territorial: los pacientes que cumplen criterios de donación son derivados a hospitales estratégicos para garantizar la procuración y el trasplante en tiempo y forma.

LE PUEDE INTERESAR

Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

LE PUEDE INTERESAR

Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

La descentralización planificada, impulsada por la Provincia, fortaleció hospitales en distintas regiones sanitarias y permitió que la posibilidad de donar no dependa del lugar donde ocurre la atención ni del tamaño del establecimiento. El esquema optimiza tiempos, asegura estándares de calidad y promueve la equidad en el acceso al trasplante.

Gracias a este entramado público, en 2025 se realizaron alrededor de mil trasplantes a partir de donantes bonaerenses, beneficiando a pacientes de la Provincia y de otras jurisdicciones. El récord nacional confirma que un sistema público integrado, con planificación y presencia territorial, no solo mejora indicadores: salva vidas y redefine el horizonte de la salud pública argentina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas

¿Qué necesita el crédito para romper su techo de cristal?

Los números de la suerte del martes 10 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein

Denuncian el secuestro de un aliado clave de Machado

Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Últimas noticias de Información General

Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen

Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
La Ciudad
Propietarios de taxis piden un ajuste tarifario por inflación y suba de costos, ¿qué dice la nueva presentación?
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un reconocido refugio de en Villa Elisa
Pozos, escombros y bronca: vecinos denuncian abandono en la zona del Hospital Italiano
Tras el abrupto aumento, ¿cuánto costará viajar entre La Plata y Buenos Aires?
Espectáculos
“Él estaba ahí”: Daniela Celis contó la experiencia paranormal que vivió durante el coma de Thiago Medina
Moria Casán dio detalles sobre el noviazgo de Sofía Gala y Fito Páez
Furia Scaglione de GH blanqueó su relación con el futbolista Nicolás Rodríguez
Cindy Cats vuelve al club donde comenzó su historia
Magia como nunca viste en La Plata: desembarca un espectáculo de asombro e ilusionismo
Deportes
Domínguez: "El equipo sigue sumando"
Uno por uno: los puntajes de Estudiantes
Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar
VIDEO. Estudiantes vs Deportivos Riestra: Guido Carrillo abrió el marcador en UNO
VIDEO. Polémica en el VAR: Tello no sancionó un penal a Carrillo y cobró una falta previa
Policiales
Mañana declara el novio de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón en La Plata
El juicio a la banda de falsos policías comenzó con pruebas perdidas y dudas sobre la acusación
Pidió trabajo en una delegación de La Plata, no le dieron y rompió todo a su paso
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
Incendio de campos en Arturo Seguí mantuvo en vilo a los vecinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla