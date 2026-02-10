Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Guillermo y Kate Middleton, conmovidos por las revelaciones y preocupados por las víctimas

Archivo

10 de Febrero de 2026 | 01:22
Edición impresa

El príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, expresaron públicamente su profunda preocupación por las víctimas de Jeffrey Epstein, en un gesto que marca un nuevo intento de la monarquía británica por tomar distancia del escándalo que rodea al fallecido financista y a sus vínculos con el expríncipe Andrés.

En un comunicado difundido por el Palacio de Kensington, los príncipes de Gales aseguraron haberse sentido “horrorizados” por el contenido de más de tres millones de páginas de documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las revelaciones detallan cómo Epstein construyó durante años una red de contactos poderosos mientras cometía abusos sexuales contra menores.

“Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, señaló un portavoz del palacio, al remarcar que Guillermo y Kate observan con inquietud el impacto humano de los hechos revelados. El pronunciamiento se conoció poco antes de que el príncipe Guillermo iniciara una visita oficial de tres días a Arabia Saudita.

