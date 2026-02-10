El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Domingo Apud le entregó su preciado museo y materiales de trabajo a un instituto de formación. Su historia
Camila Moreno
cmoreno@eldia.com
Resignificar la muerte, una de las tareas más difíciles que hay. Hacer algo a partir de aquellos seres que ya no están, pero que de algún modo continúan acompañando a quienes lo quisieron. Si hubo alguien que supo hacerlo, ese fue Domingo Armando Apud, quien durante más de 50 años se dedicó a llevar a la eternidad a todo tipo de animales a través de la taxidermia.
Monos, pingüinos, aves, ofidios, ciervos y también mascotas. No hubo especie que no pasara por las manos de este hombre, que trabajó siempre con un detalle casi de orfebrería, quien tras más de cinco décadas de labor, colgó los guantes de laboratorio y decidió donar todo su material de trabajo para que otras generaciones continúen su legado.
Domingo se define con pudor como el “único profesor de taxidermia” del país. “Ese mote me lo puso la prensa, pero la verdad es que creo que sí soy el único que queda. No conozco otro colega que se dedique a la enseñanza”, aclaró con una mezcla de modestia y orgullo.
Para encontrar el origen de su curiosidad por el mundo animal hay que remontarse casi 60 años atrás, cuando era apenas un niño en su Santa Fe natal, mucho antes de radicarse en Los Hornos. “Me críe prácticamente en los bosques y la selva, con monos carayá y tití. También entre especies de agua, como la boa sudamericana, el curiyú. Desde muy chico investigué estas cosas”, recordó.
Ese interés lo llevó a formarse en el Instituto Superior de Taxidermia de Buenos Aires, donde luego fue convocado como docente. A lo largo de su trayectoria trabajó en el Museo del Crimen de la Policía, creó su propio instituto en 49 entre 4 y 5, fue profesor particular de estudiantes de Agronomía, Veterinaria, Ciencias Naturales y Museo y dictó talleres en bibliotecas, centros de fomento y escuelas. También colaboró con el ex Zoológico, entre otros espacios históricos de la Ciudad.
“Seguí trabajando hasta hace dos o tres años. Ahora, cada tanto, hago algún preparado para los chicos de la facultad, para que puedan estudiar”, contó.
Lejos de ser una profesión fría, la taxidermia, tal como la entiende Domingo, está atravesada por un dejo de calidez en la búsqueda del respeto hacia el animal. “Siempre trabajé con animales que fallecieron de muerte natural y eso fue lo que durante 50 años les inculqué a mis alumnos”, remarcó y contó que para poder someter un cuerpo a las técnicas de conservación debe “estar adherido a la piel todo lo que es la parte ósea. Tanto la cabeza como las extremidades”.
Fueron muchísimos los ejemplares que pasaron por sus manos, pero si tiene que elegir sus favoritos no duda: los monos. “Llegó un momento en que nada me llamaba la atención de tanto que hacía, pero si tengo que elegir, son los monos. Siempre me gustaron”, confesó.
A lo largo de su carrera coleccionó pedidos tan extraños como delicados, a los que recibió con las advertencias necesarias: “Venían personas con sus mascotas, perros o gatos. Yo siempre les decía que no era conveniente. No recomiendo tener a su mascota en un estado de vida negativo”.
Con todo los especímenes que le fueron llegando poco a poco confeccionó un museo privado que hoy está en manos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico N°9. Se trata de una colección que “cuenta con numerosos ejemplares preservados por diferentes métodos (disecados, embalsamados, líquidos fijadores), fruto de su vasta trayectoria”, indicó la profesora María Virginia Gentile, quien hizo de nexo entre Domingo y el centro de estudios.
Sin dejarse ganar por la nostalgia, Domingo siente que su trabajo ya está cumplido. Sus “tesoros” ahora servirán para que nuevos profesionales se formen, estudien y aprendan. Un legado silencioso que, como los animales que preservó, seguirá vivo en el tiempo.
Parte del material donado por Apud utilizado por los alumnos del Profesorado de Educación Primaria durante una residencia / EL DIA
Apud, el hombre que dedicó su vida a la taxidermia y docencia / Facebook
Parte del material donado por Apud utilizado por los alumnos del Profesorado de Educación Primaria durante una residencia / EL DIA
