Reforma laboral: hay confianza en el Gobierno, que afloja su resistencia y aceptaría eliminar Ganancias

En las vísperas de la sesión en la Cámara de Senadores en la que dará tratamiento a la reforma laboral, el Gobierno discute hasta último momento el articulado del proyecto que tantas resistencias encuentra en más de un sector.
Según se supo, la postura de resistir la introducción de cambios en el articulado redactado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) fue mutando con el paso de los días. Aunque el relato que se sostiene, hasta entonces, es rechazar la reducción del Impuesto a las Ganancias por orden directa del presidente Javier Milei hay quienes se animan a confesar que el capítulo tributario no hace a la esencia de la reforma. "Nadie entiende que la ley con o sin Ganancias no cambia en nada”, subrayó una importante fuente.
En tanto que uno de los que salió a hablar hoy fue Diego Santilli, ministro del Interior, quien dijo que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción en el Senado. “Hay confianza. Estoy convencido de que tenemos el número para aprobarla” sostuvo en conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, donde además defendió con énfasis la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la oposición por sostener un sistema que, según él, frena la generación de empleo formal.
Lo cierto es que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue de las primeras en sostener la necesidad de dar lugar a consensos para su sanción. El pasado lunes, se reunió durante algunas horas con legisladores dialoguistas y hoy a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para definir los aspectos pendientes.
“Hasta ahora prevalece la postura de mantener Ganancias, veremos más cerca de la fecha”, contó un integrante de la mesa que se vuelve a reunir esta mañana en Casa Rosada.
Tras desmentir las versiones que surgieron del círculo íntimo que rodea al mandatario, respecto a las dos alas pujantes por el debate, en Balcarce 50 hay quienes deslizan la posibilidad de aceitar las negociaciones con los gobernadores aliados que reclaman la eliminación en la reducción del tributo.
De esta forma, esta mañana se dan cita en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los alfiles legislativos Patricia Bullrich y Martín Menem, pero también Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
