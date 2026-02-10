Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |LA ARENGA DE CAPUTO

“Todos a llevar sus ahorros al banco”

“Todos a llevar sus ahorros al banco”

Archivo

10 de Febrero de 2026 | 03:44
Edición impresa

Luego de la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó públicamente a la ciudadanía a depositar sus ahorros en el sistema bancario. El funcionario sostuvo que la medida apunta a facilitar la regularización de fondos y a impulsar la actividad económica.

El llamado se produjo horas después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara que la normativa destinada a “sacar los dólares del colchón” ya se encontraba operativa. A través de su cuenta en la red social X, Adorni afirmó que el nuevo esquema representa un cambio en la relación entre el Estado y los ahorristas.

“Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo”, expresó.

Caputo retomó el mensaje oficial durante la tarde y reforzó la convocatoria a adherir al régimen. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el ministro en X.

Según explicó, la incorporación de esos fondos al circuito formal podría tener efectos positivos en la macroeconomía. Entre los beneficios mencionó una posible aceleración del crecimiento, una reducción más rápida de impuestos, mayor competitividad y mejoras en el empleo y los salarios.

La convocatoria generó respuestas desde la oposición. La senadora nacional Juliana Di Tullio replicó el mensaje del ministro con tono irónico y lo instó a dar el mismo paso con sus propios fondos. “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”, escribió.

LE PUEDE INTERESAR

“Es un blanqueo permanente para los ricos”

LE PUEDE INTERESAR

El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones

El intercambio reflejó el impacto político inmediato de la reglamentación del régimen, que reabrió el debate sobre el blanqueo de ahorros y la confianza en el sistema financiero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes venció a Riestra 1 a 0 gracias a Carrillo, el mejor nueve del país, que volvió a facturar

Gimnasia jugó muy mal y perdió 2 a 0 ante la modestia de Barracas justo antes del clásico

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Las zonas con mayor riesgo de inundación en la cuenca del Arroyo El Gato

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio

Propietarios de taxis piden al Concejo por subas de tarifas

Epstein: el Dalái Lama abre el paraguas

Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza

El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein
Últimas noticias de Política y Economía

El nuevo “blanqueo”: cambios en reglas y menos persecución

“Es un blanqueo permanente para los ricos”

El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones

La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero
Información General
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Policiales
“Sextorsión mortal”: cuando el delito no se apaga tras las rejas
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia al vacío
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria
Ataque a piedrazos en 25 y 75
Deportes
Pincha ganador: luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
“Es un grupo que trabaja con una idea clara”
José Sosa, titular, capitán y distinción
Sabella tendrá su merecida estatua
Espectáculos
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes
“El tango local abraza a la Patagonia”: Milonga solidaria por los incendios
Las actrices de “Patito Feo” se juntan para una gira mundial
Juariu no dio marcha atrás y apuntó contra La China

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla