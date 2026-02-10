Luego de la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó públicamente a la ciudadanía a depositar sus ahorros en el sistema bancario. El funcionario sostuvo que la medida apunta a facilitar la regularización de fondos y a impulsar la actividad económica.

El llamado se produjo horas después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara que la normativa destinada a “sacar los dólares del colchón” ya se encontraba operativa. A través de su cuenta en la red social X, Adorni afirmó que el nuevo esquema representa un cambio en la relación entre el Estado y los ahorristas.

“Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo”, expresó.

Caputo retomó el mensaje oficial durante la tarde y reforzó la convocatoria a adherir al régimen. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió el ministro en X.

Según explicó, la incorporación de esos fondos al circuito formal podría tener efectos positivos en la macroeconomía. Entre los beneficios mencionó una posible aceleración del crecimiento, una reducción más rápida de impuestos, mayor competitividad y mejoras en el empleo y los salarios.

La convocatoria generó respuestas desde la oposición. La senadora nacional Juliana Di Tullio replicó el mensaje del ministro con tono irónico y lo instó a dar el mismo paso con sus propios fondos. “Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación”, escribió.

El intercambio reflejó el impacto político inmediato de la reglamentación del régimen, que reabrió el debate sobre el blanqueo de ahorros y la confianza en el sistema financiero.