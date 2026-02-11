El acueducto Norte y la segunda etapa del proyecto

En el Salón Dorado de la Municipalidad, se presentó ayer la finalización de la obra de reparación del acueducto Norte, que abarca las localidades de Tolosa, Ringuelet y Gonnet, a través de 8,5 kilómetros, y abastece de agua potable a más de 34 mil usuarios al permitir regular y duplicar la presión de agua en toda su traza.

En ese marco, el intendente, Julio Alak, remarcó que la obra de este acueducto era “muy esperada por los vecinos, que se estaban abasteciendo con bidones de agua potable y ahora van a tener un servicio de calidad”.

Según indicó el gobernador, Axel Kicillof, durante la conferencia de presentación, la obra está “funcionando casi al 100 por ciento”.

La obra original había finalizado en 2018, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, pero padecía desperfectos que provocaban su mal funcionamiento. Esta refacción se emprendió en febrero de 2024 y, según indicaron fuentes provinciales, demandó una inversión de 10.213 millones de pesos.

Durante la conferencia que brindaron Kicillof y Alak se explicó que ese trabajo forma parte de las intervenciones de la primera etapa del plan hídrico del Gran La Plata. El proyecto incluye la construcción de un nuevo acueducto para la zona Oeste, que será financiado con un préstamo internacional del Fondo Kuwati de 70.000 millones de pesos; además del recambio de 1.900 kilómetros de cañerías, reparaciones y la ampliación de la planta depuradora de agua potable “Donato Girardi”, para que “duplique su producción actual”.

El plan hídrico del Gran La Plata que se proyecta prevé una inversión de más de 320.000 millones de pesos, con la construcción de dos nuevas cisternas: una en la zona del Estadio Diego Armando Maradona y la otra, en la zona de Altos de San Lorenzo y Los Hornos, proyectos que forman parte de la segunda etapa.