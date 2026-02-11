Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Deportes |EL EXTREMO, POR AHORA, SE QUEDA EN ESTUDIANTES

Edwin Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El Xeneize modificó el escenario y solicitó nuevos estudios médicos. El pase está frenado y se espera una reunión de especialistas. Para colmo Botafogo viene a la carga por Medina

Edwin Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

Edwuin Cetré casi que se había despedido de Estudiantes / TV

11 de Febrero de 2026 | 03:22
Edición impresa

Si algo le faltaba a Edwuin Cetré para ser el protagonista del verano en el fútbol argentino es que su pase a Boca se cayera. Eso sucedió anoche. O al menos quedó pausado hasta nuevo aviso. Una noticia que repercutió en varios lados pero principalmente en el Country de City Bell, donde la secretaría técnica está tratando de buscar un camino que sea el más favorable para las dos partes.

El extremo colombiano se iba a realizaría la revisión médica en la jornada de hoy y recién después firmar contrato con el Xeneize para sumarse de inmediato al plantel que dirige Claudio Úbeda que necesita un refresco para mejorar su performance en el torneo Apertura. Anoche todo se pausó y se llenó de incertidumbre.

Si bien se especuló con problemas vinculados con el DIM, el club que posee el otro 50 por ciento de la ficha, las diferencias se establecieron entre el Pincha y Boca porque en el Xeneize pidieron otro tipo de condiciones relacionadas a los estudios médicos vinculados a una vieja operación en su rodilla derecha. Lo mismo sucedió en Brasil.

Ahora se viven horas de incertidumbre en City Bell porque Estudiantes contaba con esa plata. “El club fue claro, necesita vender. Más allá de lo que se habla, el club tiene que vender para traer. Hace un año y medio que no vende a nadie, entonces no es por la llegada o no de un tercero, el club tiene que vender para traer”, dijo Domínguez en conferencia de prensa.

MEDINA OTRA VEZ EN LA MIRA DE BOTAFOGO

En tanto en Estudiantes no quieren saber nada con la salida de otro jugador. En su momento fue apunado Crisitan Medina, a quien lo buscaron clubes de Brasil y de ligas europeas que no fueron las más seductoras. Por eso el jugador y su representación llegaron a un acuerdo para que se quede seis meses con la camiseta del Pincha.

El problema es que Botafogo quiere volver a la carga y mejorar su oferta para quedarse con el volante que el lunes volvió a recibir una ovación al ser reemplazado en el segundo tiempo.

El pase está registrado en Estudiantes pero el grupo Foster Gillett es quien tiene el poder sobre su transferencia o no. Lo que el año pasado era una relación muy fluida se terminó estancando y en los últimos meses no hubo buen diálogo.

Como el Fogao logró levantar las inhibiciones está en condiciones para salir nuevamente al mercado que para desgracia del fútbol argentino en Brasil cierra el 31 de marzo. En este caso la palabra del jugador parece que será determinante.

