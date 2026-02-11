Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral

Ya se debate la Reforma Laboral: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?
La situación del país atraviesa una situación clave debido a la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación. Este panorama, como prácticamente todo lo que sucede en Argentina, tiene opiniones divididas.
En este marco, durante el mediodía, la periodista Nancy Pazos, de una ideología marcada que va en contra del gobierno de Javier Milei, tomó una decisión que ya se hizo viral en las distintas redes sociales.
Fue así que Pazos decidió encadenarse en el Congreso para manifestar su descontento con la reforma laboral. La periodista estaba acompañada de Carla Gaudensi, que indicó: "Se intenta derogar el estatuto profesional de los y las periodistas".
Luego, mencionó: "Esto afecta el derecho a la información. En la sociedad no se está al tanto de lo que está sucediendo".
