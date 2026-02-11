Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

Popularmente conocida como Sicardi, el barrio surge como un proyecto de “pequeña Italia platense”. Los lotes a bajo precio, la lejanía del ruido de la Ciudad y la conexión con la naturaleza hacen de esta zona un lugar que seduce a quienes no logran acceder a una propiedad dentro de la ciudad. El crecimiento de La Plata de manera exponencial hace muy dificultosa la posibilidad de tener una vida menos alienada al ruido y al ritmo acelerado. A su vez la compra de cualquier terreno o inmueble dentro del casco urbano se ha tornado una misión imposible; la población comienza a divisar otros espacios por fuera de los límites donde puedan concretarse el proyecto de tener un hogar propio.

Villa Parque Sicardi surge como respuesta a esta problemática ubicada al fondo de la avenida 7 en la localidad de Arana. La encontramos junto al barrio de Villa Garibaldi un poco antes de la localidad de Ignacio Correas. Sicardi abarca aproximadamente desde la avenida 7 hasta la calle 30; paralelamente vamos desde la calle 630 hasta la calle 671 contando con más de 300 manzanas. El crecimiento fue tal que hace tan solo diez años el barrio contaba con 90 manzanas y tan solo 5 mil habitantes fijos.

Hace algunas décadas, vivir en Sicardi era estar aislado de la civilización. Pero la organización de los vecinos y el avance de distintas políticas públicas como fue el PROCREAR (2012) logró que la comunidad –cuyo promedio de edad es joven- crezca exponencialmente. Lamentablemente en el último tiempo no existen oportunidades otorgadas por el estado que faciliten el acceso a la vivienda.

¿Cómo se funda Sicardi?

Lo localidad se encuentra pronta a cumplir 138 años en abril; se considera a Eugenio Sicardi como el vecino fundador y funcionario público que en 1888 comienza a erigir un proyecto de una “Pequeña Italia” de La Plata anunciando la construcción de viviendas, hoteles, negocios, residencias, en torno a la plaza principal donde se estaba levantando la estatua de Giuseppe Garibaldi, patriota italiano.

En este sentido, la presencia de la comunidad de inmigrantes fue fundamental para poner la piedra fundacional del territorio quienes organizaron un gran remate de lotes para poblar el barrio.

Si bien la crisis económica de 1890 trae nuevas dificultades en cuanto a la compra de terreno en la zona y la usurpación de los mismos; el sueño de Sicardi se encontró en expansión especialmente en las últimas décadas.

En los últimos años, la expansión de la población hacia espacios más tranquilos y alejados de la ciudad han hecho que Sicardi crezca a pasos agigantados. La comunidad histórica, los dueños de quintas o pequeños lotes de fin de semana, quienes accedieron a políticas públicas como el PROCREAR e incluso personas que viven en barrios privados en la zona, conviven en una puja constante con las medidas municipales y la preservación del espacio natural.

Alejandra Bulich, recuerda que su familia vive en Villa Garibaldi aproximadamente desde 1930, incluso antes de que exista Sicardi como tal en la década del 80: “Si bien yo vivo esporádicamente, convivimos con los residentes con mucha armonía, nos respetamos mucho entre los vecinos”. Cuenta que su terreno lo obtuvo en el 2004 gracias a un gran loteo que comenzó con una nueva dinámica territorial para el barrio. La posibilidad de acceder a una parcela de manera accesible forma parte fundamental de las políticas de esos años.

Valentina, vecina de Villa Garibaldi desde hace doce años, describe que cuando llegaron a vivir con su pareja, el barrio no tenía la dimensión que tiene hoy en día: “Donde vivo yo antes eran quintas, ahora son barrios enteros”. Explica que si bien la organización es fundamental, la comunidad aún reclama por una unidad sanitaria, por más escuelas que puedan abrigar a todos los vecinos y garantizar la accesibilidad al barrio mediante obras en calles y estructuras. “Las políticas municipales siempre van por detrás de las necesidades de la comunidad. Durante muchos años juntábamos plata entre los vecinos para arreglar las calles”, advierte. Si bien reconoce que se han tomado nuevas medidas políticas para el cuidado de la zona, insiste especialmente en materia educativa, de estructura y de sanidad: “Contamos con una sola escuela pública que no tiene cupo y con una unidad sanitaria que queda casi a cuarenta cuadras” explica.

Dificultades y luchas vecinales

Lamentablemente, alejarse del caso urbano no solo cuenta con las ventajas de la tranquilidad y la conexión con la naturaleza; la dificultades de los vecinos en cuanto el acceso de servicios básicos se muestra como una de las problemáticas centrales.

Por ejemplo, recién durante el año 2023, la intendencia de Julio Alak anunció obras de gas natural para los vecinos de Parque Sicardi y Villa Garibaldi, quienes hasta entonces carecían del servicio. La obra abarcó desde las calles 7 a 22 y de las calles 650 a 673, donde también faltan otros servicios básicos como cloacas y agua de red.

Por otro lado, las lluvias son un conflicto constante con los vecinos quienes reclaman calles asfaltadas o cuidado de las calles de tierra para poder acceder al barrio durante y después de los temporales.

La distancia puede ser también un problema teniendo en cuenta que el único transporte público que ingresa al barrio es la línea de micro ESTE (Ramal 14 y 80) que son los únicos que se adentran en el barrio, llegando los restantes de esa línea a Barrio Aeropuerto o El Carmen. Los vecinos no sólo reclaman por la ampliación de estos recorridos, ya que quienes no cuentan con vehículo se ven con muchas dificultades para salir y volver de sus hogares tardando hasta más de una hora en llegar al centro de La Plata, sino también por la escasa frecuencia de los mismos.

Asimismo, la dificultad en el mantenimiento de algunas calles, hace que las avenidas 7 y 13 se vean regularmente congestionadas de vehículos en las horas pico o los días domingos por la tarde tardando a veces más de una hora en ir o volver de la ciudad.

Si bien, en estos últimos años la urbanización ha sido mucha en varias materias (luz, gas natural, asfalto, recolección de basura) los vecinos siguen reclamando a la municipalidad por condiciones dignas para seguir construyendo hogares y comunidad en la zona.

Cultura de las afueras

Si queremos conocer un poco como es el movimiento cultural y social del barrio nos podemos acercar al polideportivo del Club Tricolores de 648 y 1. Si bien, el club es originario de Villa Elvira, invita a vecinos de toda la zona a participar de las actividades.

El espacio, inaugurado durante el 2025, exhibe un área de 4 hectáreas para actividades como handball, voley y fútbol, entre tantas otras. Además, combina infraestructura moderna con un proyecto educativo. La institución, en paralelo con el crecimiento exponencial de la zona, se convirtió es receptor de chicos y chicas que desean hacer una actividad. Tricolores, que nació como un club de fútbol, hoy es un centro de referencia social y cultural para el sur de la Ciudad.

Por otro lado, contamos el club Unidos por Villa Garibaldi que tiene un predio en 654 y 20, donde se realizan torneos de fútbol, kárate, danza e incluso taller de plástica.

También se encuentra la Plaza Garibaldi (11 y 662), que es fundamental para el encuentro de los vecinos y vecinas; ahí no solo se hacen actividades culturales sino que además hay asambleas comunitarias donde se toman decisiones políticas y sociales en relación al barrio. La Capilla San Pedro en 22 y 653, por otro lado, como un espacio religioso y de encuentro para quienes habitan el barrio.