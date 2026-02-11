Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

El informe del pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
11 de Febrero de 2026 | 07:12

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este miércoles 11 de febrero el clima en La Plata será cambiante. Es que la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y es posible que finalice con lluvias.

El reporte de esta mañana sostiene que la temperatura mínima estimada es de 22 grados y la máxima de 30 grados, por lo que continuarán las marcas sofocantes en nuestra ciudad. Además, mientras que el día se inicia con poca nubosidad, con el correr de las horas se irá nublando y se espera que por la noche, pasadas las 20, lleguen los chaparrones ya que las probabilidades del organismo llegan al 70%.

En tanto que por la mañana también se podrían registrar ráfagas que no superarán los 50 kilómetros por hora.

Día por día, así sigue el tiempo en La Plata

Para mañana, jueves, el SMN adelanta que llegará el alivio debido que se espera un marcado descenso de la temperatura. El termómetro oscilará entre los 17 y los 26 grados, y el cielo estará de mayormente a parcialmente nublado. Además el viento soplará del cuadrante sudeste y rotará al este.

El viernes, por su parte, también se esperan algunas nubes, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados.

¿Y el finde? El tiempo en La Plata ya no será con mucho calor (se esperan máximas de 26 grados), y encima estará nubado. El sábado el cielo se presentará parcialmente nublado y el domingo -día en que se jugará el clásico platense Gimnasia vs Estudiantes- estará mayormente nublado. Mientras que existen mínimas chances de lluvias.

El clima y la sorpresa en Bariloche

Por otro lado, el clima dio la nota en el sur argentino. Es que el ingreso de un frente frío originó ayer una sorpresiva nevada en Bariloche y El Bolsón, ubicadas al noroeste de Río Negro, que tiñó de blanco dos lugares que hasta hace pocos días tenían temperaturas extremas y riesgo de incendios forestales.

Fue así que por la mañana tanto el Cerro Catedral como las cumbres del Piltriquitron amanecieron ayer cubiertos de nieve, con una temperatura promedio de -4 grados, lo que sorprendió a turistas y residentes en medio de la temporada veraniega.

De acuerdo el Servicio Meteorológico Naciona, un frente frío procedente del Pacífico avanzó sobre la Cordillera, a la altura de Río Negro y Neuquén, y generó la nevada, lo que transformó notoriamente el paisaje de la zona. Además, el informe del organismo anticipó que el fenómeno se extendería al menos un día más.

El contraste fue llamativo, habida cuenta el pasado fin de semana el termómetro había alcanzado los 30 grados, un valor poco habitual para la región. Pero más allá de eso, la nevada trajo cierto alivio en un sector de la provincia expuesto a los incendios en esta época del año, poco después de que el gobierno provincial decretara la emergencia ígnea en Río Negro.

Por su parte, las autoridades de Defensa Civil pidieron extremar las precauciones, especialmente a aquellos turistas que transitan la Ruta 40, el principal corredor -de una belleza inigualable- que une varias ciudades patagónicas entre Río Negro y Neuquén.

