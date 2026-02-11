Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense

Yael Falcón Pérez fue designado anoche para dirigir el clásico del domingo, que se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo desee las 17.00. Fernando Espinoza será el encargado principal en el VAR.

El equipo arbitral completo que acompañará a Falcón Pérez estará integrado por los asistentes Miguel Savorani como uno y Hugo Páez como dos, además del Cuarto árbitro, Gastón Iglesias. En el VAR, junto a Fernando Espinoza, estará Diego Romero.

Descartados algunos nombres pesados como Nicolás Ramírez (lesionado, viene de hacer la pretemporada de la Conmebol), Facundo Tello (dirigió Estudiantes-Riestra por la cuarta fecha) y Darío Herrera (estuvo al frente de Barracas Central-Gimnasia), los dos arbitros que picaban en punta para dirigir el derby eran Leandro Rey Hilfer y Yael Falcón Pérez. Finalmente, este último fue el elegido.

Luego de que Facundo Tello monopolizara los últimos clásicos, con Silvio Trucco o Darío Herrera dirigiendo en algunas ocasiones, el partido del domingo marcará el debut de Falcón Pérez, que si bien ha dirigido partidos importantes de los equipos de nuestra ciudad, nunca le había tocado dirigir el partido más importante para los platenses.

En la última jornada, Yael Falcón Pérez arbitró la victoria de Huracán 1-0 sobre San Lorenzo en el clásico porteño. El árbitro de 37 años dirige en la Liga Profesional desde 2019 y se convirtió en árbitro internacional en 2022. Es uno de los grandes candidatos a ser mundialista este año cuando se dispute la cita ecuménica en Estados Unidos, Canadá y México.

De hecho, ya ha dirigido partidos de Eliminatorias y junto a Facundo Tello fueron los representantes del referato argentino en el Mundial de Clubes del año pasado. Además, tiene presencia constante en partidos tanto de Copa Libertadores como de Sudamericana.

Tan bien conceptuado está en su actualidad que tendrá acción mañana por la Copa Libertadores de América en el partido revancha de la fase previa que disputarán en Ecuador el local, Universidad Católica y Juventud de Las Piedras, de Uruguay. En la ida, el equipo ecuatoriano se impuso como visitante por 1 a 0.

Su récord con Gimnasia es de 4 victorias triperas, 6 empates y 6 derrotas. En el pasado Clausura dirigió dos victorias triperas en condición de local: el 1-0 sobre Independiente con gol de Suso y el triunfo 2-0 sobre Vélez, ya con la continuidad abrochada en Primera División. En total, pitó 2 penales a favor del Lobo y le expulsó dos jugadores por doble amonestación.

En tanto que a Estudiantes lo dirigió en 13 ocasiones con 7 triunfos, 4 igualdades y 2 caídas. Al Pincha lo dirigió por última vez en el triunfo 1-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero por los octavos de final del pasado Clausura que finalmente ganó el equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Marcó 4 penales a favor de Estudiantes y no le expulsó futbolistas.

Después de haber aprobado en el clásico Huracán-San Lorenzo, Falcón Pérez tendrá otro desafío importante el domingo en el Bosque.