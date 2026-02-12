Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales

Organizaciones de distintos países se reunieron en Buenos Aires, representando a 71 naciones, con una participación central de Sinergia Animal, ONG reconocida por su impacto global en protección animal.

Argentina fue sede del AVA Summit, el encuentro internacional que impulsa cambios en defensa de los animales
12 de Febrero de 2026 | 09:12

Escuchar esta nota

El AVA Summit (Animal Vegan Advocacy por sus siglas en inglés) se realizó por primera vez en Argentina, reuniendo a especialistas, activistas y organizaciones internacionales comprometidas con los derechos de los animales y la transformación de los sistemas alimentarios.

Con 210 personas asistentes, 142 organizaciones representadas y delegaciones de 71 países, el encuentro confirmó la dimensión global del movimiento y el lugar estratégico del país en el debate sobre la transformación de los sistemas alimentarios más sostenibles y éticos.

En este marco, Sinergia Animal, organización internacional con ocho años de trabajo sostenido y presencia nacional, tuvo una participación central. Su Directora Nacional, Romina Viscarret, fue parte de la ceremonia de apertura, donde expuso junto a referentes de organizaciones líderes del movimiento.

La organización ha sido reconocida por Animal Charity Evaluators (ACE) como una de las ONG de protección animal más eficaces del mundo, por octavo año consecutivo, gracias a su trabajo que impacta directamente en la vida de millones de animales. En Argentina, el equipo local se enfoca en campañas corporativas, incidencia en políticas públicas, políticas alimentarias y comunicación estratégica para reducir el sufrimiento de animales criados para consumo.

Visibilizar la brecha: industria en crecimiento, animales relegados

Durante su presentación, Viscarret compartió la ponencia "Desde la base: ocho años construyendo campañas de presión y trabajo corporativo en América Latina", donde destacó aprendizajes y avances en un contexto cultural y político desafiante para la agenda de bienestar animal.

"La experiencia en Argentina demuestra que los cambios estructurales no ocurren de manera espontánea. Requieren persistencia, estrategia, capacidad de adaptación y trabajo colectivo. Los movimientos se construyen cuando dejamos de actuar en soledad y empezamos a generar sinergias reales", señaló Viscarret.

El foco de la exposición fueron las gallinas ponedoras, uno de los animales más explotados por la industria alimentaria. Entre 2019 y 2025, en Argentina el número de gallinas utilizadas por la industria alimentaria creció más de un 40%, pasando de 42 a 60 millones. En el mismo período, los productores libres de jaulas aumentaron de 3 a más de 70, y 70 empresas asumieron el compromiso de utilizar huevos de gallinas libres de jaulas, de las cuales 32 son locales.

Estos datos son especialmente relevantes en un país que es uno de los principales consumidores mundiales de huevos, con un consumo per cápita de 391 huevos por persona al año según la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA). A pesar de estos avances, la mayoría de los animales continúa siendo criada en sistemas de alta restricción, lo que subraya la necesidad del trabajo de ONGs como Sinergia Animal.

Viscarret destacó que encuentros como el AVA Summit son clave para visibilizar las brechas y promover cambios estructurales:

"Argentina necesita estos espacios porque las diferencias entre el crecimiento de la industria y los estándares de bienestar animal siguen siendo profundas. Visibilizar esa brecha es el primer paso para transformarla."

La participación de Sinergia Animal en el AVA Summit Argentina afirma su rol como actor clave en la agenda de bienestar animal del país y de América Latina, y subraya la importancia de la cooperación internacional para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, éticos y sostenibles.

