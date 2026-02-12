Atacan a un estudiante con un destornillador

Un estudiante de Informática, de 19 años, domiciliado en Ensenada, caminaba en la mañana de ayer por calle 50 en dirección a la facultad, cuando se interpuso un camino un delincuente que lo “pinchó” con un destornillador en distintas partes del cuerpo para luego quitarle un teléfono celular y darse a la fuga.

Más tarde, aún en medio de su conmoción por este episodio de inseguridad, se dirigió a la comisaría primera de La Plata para relatar lo sucedido y radicar la pertinente denuncia.

Por lo que supo este diario de fuentes del caso, el damnificado se acercó a medida mañana a esa seccional para exponer que alrededor de las 8 se desplazaba a pie por la calle 50, cuando lo abordó un sujeto de quien estimó que tiene “entre 45 y 50 años”.

No era un peatón más, sino un asaltante que, de acuerdo a lo referido, no tardó en sacar a relucir un destornillador plano para amedrentarlo.

El informante aseguró que el delincuente no se limitó a eso, sino que también “comenzó a punzarlo con el destornillador en la nuca, en el pecho y en el lado izquierdo de las costillas, causándole lesiones”.

LE SUSTRAJO EL CELULAR

Con el muchacho aturdido y dolorido, el agresor aprovechó para despojarlo de su teléfono celular, al que previamente le habría exigido a la víctima que se lo entregara.

Sobre el aparato que le robó, el portavoz precisó que se trata de un Motorola modelo G9 Power “de color morado y que tiene stickers con la inscripción Rock 72”.

“NO ES UN TIPO JOVEN”

Consultado el vocero acerca del asaltante, dio a conocer que por lo que observaron ocasionales testigos, “no se trata de un tipo joven, al contrario, aparenta tener entre 45 a 50 años y es de tez trigueña”.

Quienes lo vieron escapar tras el robo, contaron además que “vestía un buzo blanco y pantalones cortos azules”.

“Huyó por las vías de calle 120”, aunque no trascendió si para tal fin lo hizo corriendo, o utilizando alguna moto o en bicicleta.

Hay quienes conjeturaron que el delincuente residiría no muy lejos de donde cometió el atraco.

Pero tampoco se descarta que haya tomado en la fuga por ese lugar y que alguien lo estuviera esperando en las cercanías para escapar en otro vehículo.

PIDEN MEDIDAS

Cabe señalar que el Centro de Estudiantes de esa unidad académica solicitó medidas de prevención de robos, ante lo que denunció como frecuentes hechos similares registrados en las inmediaciones.

El asalto de ayer al estudiante fue -se indicó- “en la curva de la calle 50”, sector de paso de docentes y alumnos de la Facultad de Informática. No obstante, el estudiante asaltado dijo que al momento del ataque no había testigos.