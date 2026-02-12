Milei, sobre la media sanción a la reforma laboral: "Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina"

El Gobierno aseguró este jueves que la ley laboral representará un “punto de inflexión en la historia”, a la vez que indicó que “ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción otorgada hoy por el Senado de la Nación al proyecto de Ley de Modernización Laboral, una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”, indicó el escrito.

Asimismo, añadió: “Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo. La Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin”.

“El Presidente Javier G. Milei agradece a los senadores que acompañaron esta media sanción, quienes comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional: sólo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, expresó.

Finalmente, indicó: “Estamos ante un momento en que la historia cambia: con reglas claras con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.