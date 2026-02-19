Agenda foodie

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
SÁBADO Y DOMINGO
AÑO NUEVO CHINO
La Plata volverá a convertirse en escenario de una gran celebración gastronómica y cultural con la llegada del Año Nuevo Chino, que se festejará el sábado 21 y domingo 22 de febrero en Plaza Moreno, con entrada libre y gratuita desde el mediodía. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer un extenso Barrio Chino con cerca de 200 puestos gastronómicos y de emprendedores, donde la comida oriental será una de las grandes protagonistas: platos tradicionales, street food asiático y propuestas que invitan a probar sabores típicos de la cocina china y de otras culturas del sudeste asiático.
El evento, considerado el festejo chino más grande del continente, también contará con la participación del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) y el paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, integrando gastronomía, economía social y cultura. Además de las propuestas culinarias, habrá degustaciones de té en la tradicional Ceremonia China, talleres y actividades que completan una experiencia sensorial donde comer es también una forma de acercarse a otra cultura. Un plan ideal para disfrutar en familia, recorrer, probar y celebrar el nuevo año chino a través de sus sabores.
Info: @fphvarg
DOMINGO
BRUNCH EN CITY BELL
La Casa Refugio Abierto presenta su primer brunch 100% gluten free, una propuesta pensada para disfrutar sin apuro y con una experiencia cuidada de principio a fin. La cita es el domingo 15 de febrero, de 13 a 16.30, en su espacio de City Bell, en alianza con BEKI Café, con una selección de café de especialidad que acompaña una carta libre de gluten y sin contaminación cruzada.
El brunch incluye platos salados y dulces, opción vegana, dos cafés a elección y dos bebidas (vermú, cerveza o copa de vino), además de preparaciones como sándwiches, medialunas rellenas, tiramisú, shots de frutas y bebidas frías como cold brew y orange cold brew. El evento es con reserva previa y cupos limitados. Un plan ideal para compartir, comer rico y brindar, con la tranquilidad de una propuesta verdaderamente apta para celíacos.
Dónde: 13C entre 471 y 472, City Bell
Info: lacasarefugioabierto
SÁBADO
TALLER DE QUESOS NATURALES
El sábado 21 de febrero el maestro quesero Martin Rosberg brindará un taller de elaboración de quesos naturales y aprender la técnica del queso fresco y Mozzarella en el tap room de Astor, en Tolosa. El curso está dirigido a productores, cocineros y aficionados al queso
Martín Rosberg vive en Colonia del Sacramento, Uruguay, y es referente en la producción de quesos naturales. Llega la Argentina para dar una serie de talleres en distintas ciudades.
En Tolosa, los participantes van a aprender a elaborar un queso fresco y una mozzarella de fermentación natural, y a trabajar conceptos clave como el corte de la cuajada, la acidificación por medios naturales, el moldeado y una introducción a la maduración.
La jornada incluye además una degustación de quesos naturales, almuerzo y una selección especial de birras pensadas para acompañar la experiencia.
Durante la jornada, se aprenderá a elaborar queso fresco: fermentación, cuajado, corte, cocción, prensado; habrá un almuerzo con vinos seleccionados y degustación de quesos naturales y habrá clase de hiilado de la mozzarella con charla sobre salado y maduración: fermentación, texturas, sabores y posibilidades de añejamiento.
Info: www.martinrosberg.com/cursos/15feb
LO QUE VIENE
"LA TOMATINA", CON DONATO, EN CITY BELL
El sábado 28 de febrero, desde las 16, el espacio de Tere Rucci será escenario de La Tomatina, una jornada participativa dedicada a la elaboración artesanal de passata di pomodoro, junto al chef Donato De Santis. La propuesta invita a vivir el proceso completo de una conserva clásica de la cocina italiana, adaptada a productos locales y bajo una mirada 100% natural.
Durante la jornada se trabajará con 20 cajones de tomate y se recorrerán todas las etapas de elaboración: selección y clasificación del fruto, lavado, cocción, escurrido, triturado, sazonado, embotellado, encorchado y esterilización. Una experiencia intensa y colectiva, pensada para aprender haciendo, conectar con el producto desde su origen y disfrutar de una práctica culinaria que pone en valor el tiempo, el trabajo manual y la cocina como ritual compartido.
Dónde: 31 bis y 467, City Bell
Info: por whatsapp, al 221 545 3031
