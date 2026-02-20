Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Hoy a la noche deja de ser el DT de Estudiantes

Por qué se va Eduardo Domínguez

Aceptó la oferta de Atl. Mineiro y firmará con el Galo. La noticia, sorpresiva, se conoció ayer. El Barba se despediría esta tarde en el compromiso del Pincha ante Sarmiento desde las 17:45

Por qué se va Eduardo Domínguez

El acercamiento de Verón y Domínguez no alcanzó para este 2026

20 de Febrero de 2026 | 02:06

Country Club de City Bell. Miércoles por la noche. El plantel había entrenado por la mañana en UNO y luego hubo una reunión en la zona Norte, Los asistentes fueron para ver cómo diagramar el resto del mercado de pases tras la salida de Cristian Medina. Algún refuerzo de último momento. Si había aparecido alguna nueva oferta por Edwuin Cetre... Nadie esperaba ni quería escuchar que Eduardo Domínguez les dijera que dejaba de ser el técnico de Estudiantes y que su idea era despedirse esta tarde cuando su equipo reciba a Sarmiento de Junín desde las 17:45. Pero era un final que más pronto que tarde iba a suceder por el desgaste de tener que rearmar una vez más el plantel profesional tras las salidas de Ascacibar, Medina y posiblemente alguno más.

Sí, a un mes de renovar contrato por dos temporadas, con el torneo en curso por la fecha 5, a un mes de debutar en la Copa Libertadores y a 24 horas de jugar un partido por el torneo Apertura el técnico dijo que se va. El Barba ya no seguirá siendo el conductor del plantel y desde que se conoció la noticia todas son preguntas.

La versión oficial, que no es oficial porque no se escribió en ningún canal de comunicación del Club, es que Eduardo Domínguez aceptó el ofrecimiento de Atlético Mineiro y desde la próxima semana será el nuevo conductor.

Según relatan desde el Pincha no hubo conflicto ni pelea. Nada que tenga que ver con algún descontento del entrenador. Que simplemente los casi 5 millones de dólares anuales que ofreció el Galo fueron irrechazables. No hay club de Argentina y muy pocos de Europa que pueden pagar tanto dinero por ser entrenador.

Si Domínguez finalmente está al frente del equipo esta tarde y luego habla en conferencia de prensa tendrá un discurso conciliador. Al menos eso fue lo hablado en el Country. Él se va, el Club sigue... Y nada ha pasado.

De fondo hay una relación desgastada de meses. El año pasado, en noviembre, el Barba dio una conferencia de prensa de despedida luego de perder 2-1 como local contra Argentinos. El destino quiso que después tuviera un sprint inolvidable, con triunfos de visitante, campeón en del Clausura y del Trofeo de Campeones. Y lo que era un adiós fue un “vamos que seguimos juntos”.

Las diferencias existen por más que nadie las quiera mencionar. Hubo desajustes en los últimos mercados de pases y en parte las salidas de Ascacibar, Medina y posiblemente Cetré lo hagan tener que reinventarse para armar un nuevo equipo.

En Estudiantes la salida tomó por sorpresa a algunos y no tanto a otros. Están los dirigentes de la mesa chica que no se imaginaban esa decisión y otros que lo esperaban. Es más, desde Brasil afirman que Atlético Mineiro se comunicó primero con Juan Sebastián Verón antes de iniciar las conversaciones. Y fue la Brujita la que habría dado el visto bueno, o dejado la pelota en los pies de Domínguez.

El Barba se irá y difícilmente haya reproches públicos de un lado y otro. Ninguno de los protagonistas hablará mal del otro. El escenario que se vislumbra, pero en este Estudiantes lo que parece seguro no lo es en un abrir y cerrar de ojos. Sino lo pueden afirmar todos los que dieron por terminado el ciclo de Eduardo Domínguez en varias oportunidades.

Lo que es una certeza es que el momento elegido para irse no es el mejor. O el momento de empujarlo a que se vaya... Sea quien sea el que generó esto se equivocó. Tal vez las dos partes. Era a finales de diciembre o en enero, no con la temporada en curso.

El ciclo iniciado en marzo de 2023 quedará marcado como uno de los más exitosos del club en los últimos años: Domínguez dirigió 163 partidos, con 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas.

Además, el entrenador conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025 y su gestión consolidó una identidad competitiva y devolvió protagonismo nacional a Estudiantes.

Mineiro, a través de Domínguez, ejecutará la cláusula de salida de 1,5 millones de dólares

 

 

Por qué se va Eduardo Domínguez

