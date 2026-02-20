Anses: confirmaron el aumento de las jubilaciones y pensiones, y cómo quedan los haberes de marzo 2026

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
También se definieron los nuevos montos que percibirán el mes próximo los beneficiarios de las asignaciones familiares
El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento para las jubilaciones que regirá a partir de marzo que se rige por el índice de inflación de enero, que fue del 2,88%. A esta cifra, se espera que se sume el bono extraordinario de $70.000, aunque todavía no fue confirmado de manera oficial.
A través de la resolución 38, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley 26.417 y 2° del Decreto 274/24, será de $369.600,88. Mientras que el haber máximo fue fijado en $2.487.063,95.
En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.
Se espera que en los próximos días, se confirme de manera oficial el bono adicional de $70.000, que desde marzo de 2024 cobran los beneficiarios de la jubilación mínima. Con ese plus, congelado hace dos años, el mes próximo quienes reciben la jubilación mínima pasarían a cobrar $439.600.
En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, se calcula que tendrán un monto actualizado que, sumando el refuerzo extraordinario, llegaría a $330.705,03. Quienes perciben la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán una suma igual a la jubilación mínima, es decir, $369.600,88, que asciende a $439.600,88 incluyendo el bono adicional.
A partir del mismo incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de $132.796,38 por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de $432.415,18.
Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), la cifra se fijará en $125.336,48, con el pago mensual del 80% y el saldo del 20% sujeto a la presentación de documentación exigida.
Dentro del nuevo esquema, la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango también se actualizará y alcanzará un total de $66.401,26.
