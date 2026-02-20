Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez

La relación entre Atlético Mineiro y Estudiantes de La Plata nació en 2009, cuando el equipo albirrojo conquistó la Copa Libertadores tras vencer a Cruzeiro, clásico rival del Galo. En aquellos festejos, una bandera de Mineiro apareció en el micro descapotable que trasladó a los jugadores por la Ciudad y selló un vínculo que se sostuvo con el paso de los años. Hubo intercambios de camisetas, homenajes cruzados y hasta hinchas brasileños luciendo la rojiblanca con el 11 de Juan Sebastián Verón en la tribuna del estadio en Belo Horizonte.

Quince años después, esa amistad pasó del plano simbólico al estrictamente profesional. Según supo El Día, desde el 7 de febrero pasado existe un interés concreto de Mineiro por Eduardo Domínguez, entrenador hasta hoy de Estudiantes. Un empate por el Campeonato Estadual ante Athletic aceleró la búsqueda de alternativas y el nombre del DT argentino comenzó a tomar fuerza para reemplazar a Jorge Sampaoli.

El ciclo de Sampaoli estaba desgastado. El equipo no encontraba funcionamiento y los resultados no acompañaban. Duró apenas diez partidos. Tras el 3 a 3 frente a Remo por la tercera fecha de la Serie A, la dirigencia tomó la decisión de interrumpir el vínculo. El despido abrió definitivamente la puerta para avanzar por Domínguez.

El primer contacto fue con el representante del entrenador, Rodrigo Riep. La respuesta no fue un no tajante. Hubo "vía libre" para escuchar la propuesta. Sin embargo, el paso siguiente obligaba a negociar con Verón, presidente del club y emblema de aquella relación forjada en 2009. De la amistad a una negociación formal por la rescisión del contrato del técnico pentacampeón con el Pincha, que enfrentó solo una vez al Mineiro y fue en 2019 con Nacional de Uruguay (ganó).

Fueron días de conversaciones intensas pero cordiales. En paralelo, en el mundo albirrojo se acumulaban interrogantes. El futuro de Cristian Medina, la salida de Ascacibar, la situación de Cetré. En ese contexto, el interés brasileño avanzó hasta transformarse en acuerdo.

El contrato ofrecido a Domínguez es hasta diciembre de 2027 -justo cuando terminaba lo que había firmado hace dos meses con el León-, con un salario cercano a los 300 mil dólares mensuales -casi el doble de lo que recibía en La Plata-, equivalente a alrededor de un millón y medio de reales, uno de los más altos del fútbol brasileño. Esta será su última noche como entrenador de Estudiantes, su partido 164 (74-44-45). En los próximos días viajará a Brasil para asumir formalmente en el Galo.

Su estreno podría darse el 22 ante América MG y luego el 25 frente a Gremio.