Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense

Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
20 de Febrero de 2026 | 17:12

Escuchar esta nota

La situación institucional que existe en la Suprema Corte donde se necesitan cubrir cuatro vacantes volvió a escena en las últimas horas, cuando uno de sus actuales ministros planteó la necesidad de avanzar con el proceso para completar la integración del alto tribunal.

El que alertó sobre la situación actual del máximo organismo judicial de la Provincia fue justamente uno de sus ministros, Daniel Soria. Durante una visita que realizó a Olavarría dijo que “un cuerpo como la Corte necesita pluralidad de voces, de especialidades, de miradas y en la actualidad se integra con jueces que subrogan que están predeterminados por la ley, es decir, hay un mecanismo legal de reemplazo”.

Pero enseguida, añadió: “Lo que no existe, es jurisprudencia. La Corte tiene que fijar jurisprudencia, es decir dar certidumbre, seguridad jurídica y con una integración aleatoria no se puede lograr", sostuvo.

De esta forma, Soria esbozó una mirada crítica sobre la persistencia de una situación que lleva largos meses y que implica que la Corte tenga que ser completadaz por conjueces para poder expedirse sobre distintas causas.

La Corte debe estar integrada por siete miembros pero, como se dijo, hay cuatro cargos sin cubrir por renuncias y jubilaciones. Los tres que están en funciones son Hilda Kogan, Sergio Torres y Soria.

En medio de las negociaciones que derivaron sobre finales del año pasado en la aprobación del Presupuesto y la ley Impositiva en la Legislatura, se acordó avanzar este año con la cobertura de las vacantes.

LE PUEDE INTERESAR

Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo

LE PUEDE INTERESAR

La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país

La idea es que antes de la feria judicial del mes de julio esos casilleros estén completos. Uno de los pasos fundamentales en pos de concretar ese objetivo es cómo será la distribución de esos espacios, en rigor, qué fuerzas o sectores políticos impulsarán a los candidatos cuyos pliegos deben pasar luego el filtro del Senado.

Kicillof amagó en algunas oportunidades con avanzar con la cobertura, pero la interna en el peronismo y la necesidad de lograr equilibrios internos de alguna forma frenó los intentos. También, el hecho de que Fuerza Patria no tenía mayoría propia en el Senado. Pero desde el 10 de diciembre cuenta con número para poder avanzar. 

Como se dijo, la negociación política para que se votara el endeudamiento con los dos tercios de ambas cámaras, reabrió la discusión. El radicalismo reclamó que el tema se pusiera en debate y los negociadores de Kicillof aceptaron. También el resto de los actores peronistas como el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

El principio de acuerdo al que se arribó contempla el siguiente esquema: tres candidatos serán propuestos por el peronismo y el restante por la oposición. Hilando un poco más fino, uno de ellos provendrá del kicillofismo, otro del cristinismo, un tercero del massismo y el opositor será empujado por el radicalismo.

Versiones respecto de los nombres que se propondrían surgen a raudales. Se habla, por caso, de que Kicillof impulsaría a uno de sus funcionarios: el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Ese es el nombre más firme porque habría perdido impulso la chances de que el elegido sea Federico Thea, que ya ocupa un lugar relevante: presidente del Tribunal de Cuentas.

En el caso del cristinismo, comenzó a sonar fuerte otro nombre del gabinete provincial: Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia. Es un hombre de confianza de Cristina Kirchner de buena llegada a diversos estamentos judiciales. Tomando en cuenta el hecho de que se pudiera ir hacia un esquema de paridad de género en el alto tribunal, también desde hace meses se menciona a Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet.

Respecto del Frente Renovador, algunos trascendidos hablan de las chances de la ex legisladora Sofía Vannelli. También estaría en el bolillero el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez.

Como se mencionara, el cuarto candidato sería propuesto desde el radicalismo. La UCR está fuertemente fracturada y surgen al menos tres vertientes: el sector del senador nacional Maximiliano Abad, el que lidera el titular del Comité Provincia, Miguel Fernández, y Evolución, el armado del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En la negociación por el endeudamiento y la posterior distribución de cargos en distintos organismos como el Banco Provincia, el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal, los sectores de Abad y Lousteau dejaron sin nada a Fernández. Ahora, en el caso de la Corte, se habló de una candidata promovida por el grupo de Abad: Marisa Sánchez Herrero, actual concejal de Mar del Plata y esposa del legislador nacional. 

Todo el esquema, claro, está sujeto a la convivencia inestable que Kicillof mantiene con el kirchnerismo y Massa. El Gobernador abrirá el 2 de marzo el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y desde entonces podría tomar impulso el proceso de cobertura que la propia Corte reclama.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Zurdazo goleador de Alexis Castro y Estudiantes vente 1 a 0 a Sarmiento

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Últimas noticias de Política y Economía

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional

El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses

Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Policiales
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Espectáculos
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
En fotos y videos | Banderas, ovación y cánticos: Eduardo Domínguez emocionado en su despedida de Estudiantes
En fotos | "Te llevamos dentro del corazón": los Pinchas llenaron UNO para despedir a Domínguez
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
VIDEO. Cristian Medina llegó a UNO con su familia para despedirse de Estudiantes
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla